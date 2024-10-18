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Посольство России дало оценку поставкам танков Украине из Австралии

Посольство России дало оценку поставкам танков Украине из Австралии - РИА Новости, 18.10.2024

Посольство России дало оценку поставкам танков Украине из Австралии

Танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters, отметило посольство России в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:08

2024-10-18T03:08

2024-10-18T03:36

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ДЖАКАРТА, 18 окт - РИА Новости. Танки M1A1 Abrams, о поставке которых Киеву заявила Австралия, будут гореть на Украине так же, как ранее подаренные Bushmasters, отметило посольство России в Австралии в своем Telegram-канале. Власти Австралии 17 октября заявили, что направят Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов, увеличив общий объем поддержки до миллиарда долларов. В частности, в новый пакет военной помощи войдут поставка Киеву 49 выведенных из эксплуатации американских танков M1A1 Abrams, часть из которых нуждается в ремонте и их можно будет пустить на запчасти. "Вполне предсказуемо, что австралийское правительство упорствует в своей бессмысленной и безответственной политике, движимой антироссийской грандиозной стратегией Запада, но удобно завернутой в лицемерные стенания о "международном порядке, основанном на правилах" и фальшивые опасения за территориальную целостность Украины", — прокомментировали дипломаты решение Канберры. По оценке российской дипмиссии, поставка боевых танков, которые ни в коем случае не являются оборонительным оружием, является "еще одним шагом в постоянно углубляющемся вовлечении Австралии в войну Запада против России через посредников". Дипломаты напомнили, что Австралия, проливая крокодиловы слезы о тяжелом положении Украины, "вносит политический и материальный вклад в затягивание трагической войны", гарантируя Зеленскому право отправлять украинцев "на бойню в интересах своих иностранных хозяев"."Однако, как бы разочаровывающе это ни звучало для некоторых в Канберре, танки M1A1 Abrams будут гореть точно так же, как ранее подаренные Bushmasters. Киевский режим не может победить, какое бы оружие ему ни дали. Законные интересы безопасности России, несомненно, будут восстановлены. Австралийским политикам давно пора избавиться от рефлексов хвастовства и взглянуть реальности в лицо", — подытожили дипломаты в посольстве России. В начале октября комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии рекомендовал правительству страны увеличить помощь Украине, включая поставки военной техники. Среди конкретных рекомендаций отмечалось, что необходимо по умолчанию передавать Украине военную технику, включая списанные наименования, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. Это решение было принято на фоне неоднократных обращений Киева к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, включая американские танки M1A1 Abrams, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии. Позже появилась информация, что министр обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с правительством Украины "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники в третьи страны. В начале нынешнего года сообщалось, что министерство обороны Австралии отказалось поставить Украине списанные вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на официальные запросы Киева. Австралийские вооруженные силы прекратили использовать эти вертолеты после гибели четырех военных в результате крушения одного воздушного судна. Тогда было решено утилизировать фюзеляжи вертолетов, а оставшиеся части продать. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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в мире, украина, австралия, m1 abrams, сво, оружие, танки