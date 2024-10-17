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Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 17.10.2024 (обновлено: 23:44 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ, его слова приводит украинское издание РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:49
2024-10-17T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
верховная рада украины
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ, его слова приводит украинское издание "Страна.ua". "Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", — отметил он.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978553207.html
https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978601228.html
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в мире, украина, нато, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Владимир Путин
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием

Зеленский призвал страны НАТО подготовить бригады для пополнения резерва ВСУ

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ, его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
"Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Вчера, 16:43
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 20:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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