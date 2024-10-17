Рейтинг@Mail.ru
В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 17.10.2024 (обновлено: 17:22 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html
В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского
В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского
Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:58
2024-10-17T17:22
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
польша
владимир путин
нато
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_0:159:3000:1847_1920x0_80_0_0_3d3d865c5beaa3bfcf2a6affaa9d7c3d.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью."Как я говорил с самого начала, придет время (а оно уже близко), что и Восток, и Запад будут умолять: "Владимир Владимирович, найдите управу на этих бандеровцев!" — написал qawsedrftg."Этот Зеленский, похоже, считает политиков в ЕС и США идиотами", — добавил oko2009."Существование этого искусственного государственного образования, которое представляет собой географическую территорию, а не государство, всегда будет угрозой для Европы и Польши. Создание этого государства было большой ошибкой", — заметил zygocki."Представленный план ведет прямо к третьей мировой войне", — предупредил poppers68."Мир так же заинтересован планами победы комика, как и матримониальными планами Винни Пуха", — с иронией отметил unit1."Этот парень болен. Скоро украинский народ спросит с него за уничтожение государства и продажу половины Украины американским гангстерам", — резюмировал kajman6.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978553207.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978323292_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_0903cb85accbfef090c1055a4723c554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, польша, владимир путин, нато, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Польша, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Владимир Зеленский

В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью.
"Как я говорил с самого начала, придет время (а оно уже близко), что и Восток, и Запад будут умолять: "Владимир Владимирович, найдите управу на этих бандеровцев!" — написал qawsedrftg.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского
Вчера, 15:20
"Этот Зеленский, похоже, считает политиков в ЕС и США идиотами", — добавил oko2009.
"Существование этого искусственного государственного образования, которое представляет собой географическую территорию, а не государство, всегда будет угрозой для Европы и Польши. Создание этого государства было большой ошибкой", — заметил zygocki.
"Представленный план ведет прямо к третьей мировой войне", — предупредил poppers68.
"Мир так же заинтересован планами победы комика, как и матримониальными планами Винни Пуха", — с иронией отметил unit1.
"Этот парень болен. Скоро украинский народ спросит с него за уничтожение государства и продажу половины Украины американским гангстерам", — резюмировал kajman6.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Вчера, 16:43
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, как одолеет Путина
Вчера, 08:00
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияПольшаВладимир ПутинНАТОВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала