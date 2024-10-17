https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html

В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского

В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского

Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:58

2024-10-17T16:58

2024-10-17T17:22

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью."Как я говорил с самого начала, придет время (а оно уже близко), что и Восток, и Запад будут умолять: "Владимир Владимирович, найдите управу на этих бандеровцев!" — написал qawsedrftg."Этот Зеленский, похоже, считает политиков в ЕС и США идиотами", — добавил oko2009."Существование этого искусственного государственного образования, которое представляет собой географическую территорию, а не государство, всегда будет угрозой для Европы и Польши. Создание этого государства было большой ошибкой", — заметил zygocki."Представленный план ведет прямо к третьей мировой войне", — предупредил poppers68."Мир так же заинтересован планами победы комика, как и матримониальными планами Винни Пуха", — с иронией отметил unit1."Этот парень болен. Скоро украинский народ спросит с него за уничтожение государства и продажу половины Украины американским гангстерам", — резюмировал kajman6.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

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