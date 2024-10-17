В Польше предложили обратиться к Путину из-за "плана победы" Зеленского
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели Gazeta.pl раскритиковали "план победы" Владимира Зеленского из-за рисков эскалации конфликта и предложили обратиться к президенту России Владимиру Путину за помощью.
"Как я говорил с самого начала, придет время (а оно уже близко), что и Восток, и Запад будут умолять: "Владимир Владимирович, найдите управу на этих бандеровцев!" — написал qawsedrftg.
"Существование этого искусственного государственного образования, которое представляет собой географическую территорию, а не государство, всегда будет угрозой для Европы и Польши. Создание этого государства было большой ошибкой", — заметил zygocki.
"Представленный план ведет прямо к третьей мировой войне", — предупредил poppers68.
"Мир так же заинтересован планами победы комика, как и матримониальными планами Винни Пуха", — с иронией отметил unit1.
"Этот парень болен. Скоро украинский народ спросит с него за уничтожение государства и продажу половины Украины американским гангстерам", — резюмировал kajman6.
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Вчера, 16:43
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Зеленский раскрыл, как одолеет Путина
Вчера, 08:00
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>