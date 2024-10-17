https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978553207.html
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Владимир Зеленский заявил о планах переубедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставок ракет Taurus и членства Украины в НАТО, его слова приводит... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:43
2024-10-17T16:43
2024-10-17T16:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о планах переубедить канцлера Германии Олафа Шольца в вопросах поставок ракет Taurus и членства Украины в НАТО, его слова приводит газета "Украинская правда"."Он никогда не говорил "нет", но и никогда не говорил "да". Мы будем работать над этим", — отметил он.Глава киевского режима отметил, что у него было много разговоров с немецким лидером по этим вопросам.Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978548602.html
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Зеленский раскрыл, что Украина хочет от Шольца
Зеленский: Украина хочет переубедить Шольца по ракетам Taurus и членству в НАТО