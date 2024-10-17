Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины
Зеленский: у Украины будет ядерное оружие, либо она вступит в НАТО
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske.
"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета.
"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета.
Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.