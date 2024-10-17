Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 17.10.2024 (обновлено: 16:29 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978548602.html
Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины
Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины
Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:23
2024-10-17T16:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета. Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978537904.html
https://ria.ru/20241017/plan-1978490963.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Дональд Трамп
Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины

Зеленский: у Украины будет ядерное оружие, либо она вступит в НАТО

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske.

"В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии
Вчера, 15:40
Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Президент Литвы отреагировал на "план победы" Зеленского
Вчера, 13:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала