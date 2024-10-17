https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978548602.html

Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины

Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский сделал новое заявление о ядерном оружии для Украины

Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:23

2024-10-17T16:23

2024-10-17T16:29

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский снова поднял вопрос о ядерном оружии для Киева. Его слова приводит hromadske. "В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс". Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета. Ранее представители Киева неоднократно высказывали сожаление, что у Украины нет ядерного оружия, звучали также предложения сделать "грязную бомбу".Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского, который он накануне представил в Верховной раде. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Так же там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, и о размещении на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.Также о том, что НАТО в ближайшее время не будет приглашать Украину, заявляла постпред США при организации Джулианна Смит.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978537904.html

https://ria.ru/20241017/plan-1978490963.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, дональд трамп