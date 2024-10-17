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"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 17.10.2024 (обновлено: 19:56 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html
"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского
"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского
Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, запланировав визит в Германию почти сразу после отмены встречи в "Рамштайне", заявил британский... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:20
2024-10-17T19:56
специальная военная операция на украине
нато
владимир зеленский
джо байден
германия
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, запланировав визит в Германию почти сразу после отмены встречи в "Рамштайне", заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зински самым худшим образом. &lt;…&gt; Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам. Это самый ясный сигнал о том, что с американцев хватит и они уходят", — отметил он.По словам эксперта, ожидалось, что на этой встрече США обсудят ракетные удары вглубь России и принятие Украины в НАТО, а отмена "Рамштайна" говорит об отказе Белого дома обсуждать эти вопросы. Для американцев проект "Украина" закончен, а глава киевского режима и его соотечественники остаются одни, пояснил Меркурис."Для Зеленского этот визит в Европу стал худшим: перед его носом закрыли все двери, и это шок, что американцы еще и приняли решение об отмене "Рамштайна", — резюмировал аналитик.В прошлое воскресенье телеканал ZDF со ссылкой на свои источники передал, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байдена в Германию на этой неделе.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.После отказа Байдена от посещения Германии и предполагаемого переноса саммита, Зеленский запланировал и реализовал несколько визитов в страны Европы.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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нато, владимир зеленский, джо байден, германия, в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Германия, В мире, США, Украина
"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского

Меркурис: Байден унизил Зеленского визитом в Германию после отмены "Рамштайна"

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, запланировав визит в Германию почти сразу после отмены встречи в "Рамштайне", заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зински самым худшим образом. <…> Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам. Это самый ясный сигнал о том, что с американцев хватит и они уходят", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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По словам эксперта, ожидалось, что на этой встрече США обсудят ракетные удары вглубь России и принятие Украины в НАТО, а отмена "Рамштайна" говорит об отказе Белого дома обсуждать эти вопросы. Для американцев проект "Украина" закончен, а глава киевского режима и его соотечественники остаются одни, пояснил Меркурис.
"Для Зеленского этот визит в Европу стал худшим: перед его носом закрыли все двери, и это шок, что американцы еще и приняли решение об отмене "Рамштайна", — резюмировал аналитик.
В прошлое воскресенье телеканал ZDF со ссылкой на свои источники передал, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байдена в Германию на этой неделе.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
После отказа Байдена от посещения Германии и предполагаемого переноса саммита, Зеленский запланировал и реализовал несколько визитов в страны Европы.
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденГерманияВ миреСШАУкраина
 
 
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