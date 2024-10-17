https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского

"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024

"Это шок". На Западе рассказали, как Байден публично унизил Зеленского

Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, запланировав визит в Германию почти сразу после отмены встречи в "Рамштайне", заявил британский... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:20

2024-10-17T19:56

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден публично унизил Владимира Зеленского, запланировав визит в Германию почти сразу после отмены встречи в "Рамштайне", заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Вашингтон планирует это таким образом, чтобы унизить Зински самым худшим образом. <…> Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам. Это самый ясный сигнал о том, что с американцев хватит и они уходят", — отметил он.По словам эксперта, ожидалось, что на этой встрече США обсудят ракетные удары вглубь России и принятие Украины в НАТО, а отмена "Рамштайна" говорит об отказе Белого дома обсуждать эти вопросы. Для американцев проект "Украина" закончен, а глава киевского режима и его соотечественники остаются одни, пояснил Меркурис."Для Зеленского этот визит в Европу стал худшим: перед его носом закрыли все двери, и это шок, что американцы еще и приняли решение об отмене "Рамштайна", — резюмировал аналитик.В прошлое воскресенье телеканал ZDF со ссылкой на свои источники передал, что новой встречи контактной группы по оказанию военной помощи Украине в ближайшее время не будет, несмотря на визит президента США Джо Байдена в Германию на этой неделе.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы Рамштайн, где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине.После отказа Байдена от посещения Германии и предполагаемого переноса саммита, Зеленский запланировал и реализовал несколько визитов в страны Европы.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

https://ria.ru/20241017/plan-1978387249.html

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