Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США
Politico: Зеленский заверил власти США, что у него есть все, что нужно
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico.
"Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", — говорится в публикации.
Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.
Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.
В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем пока не было подтверждения, что его продлят.
Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый дом разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.
Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.
В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем пока не было подтверждения, что его продлят.
Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый дом разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.