https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978442781.html

Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США - РИА Новости, 17.10.2024

Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:32

2024-10-17T08:32

2024-10-17T17:03

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico. "Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", — говорится в публикации.Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России. В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем пока не было подтверждения, что его продлят. Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый дом разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, нато