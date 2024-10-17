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Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 17.10.2024 (обновлено: 17:03 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978442781.html
Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США
Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США - РИА Новости, 17.10.2024
Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США
Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:32
2024-10-17T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico. "Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", — говорится в публикации.Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России. В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем пока не было подтверждения, что его продлят. Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый дом разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978448464.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Стало известно о неожиданной фразе, которую Зеленский сказал властям США

Politico: Зеленский заверил власти США, что у него есть все, что нужно

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заверил власти США во время визита в Вашингтон, что у него "есть все, что нужно", пишет Politico.
"Зеленский не просил напрямую о дополнительном финансировании во время своей последней поездки в США, по словам нескольких сенаторов, которые встречались с украинским лидером", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Кроме того, сенатор Крис Мерфи отметил, что Зеленский заявил, что у Украины есть все, что нужно.

Издание пишет, что вместо этого Зеленский настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.

В статье отмечается, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года. Вместе с тем пока не было подтверждения, что его продлят.

Накануне постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что подходы Вашингтона к ограничению на использование Украиной дальнобойного американского оружия остаются прежними. Она напомнила, что Белый дом разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие в окрестностях и для защиты Харькова. Киев, по ее словам, продолжает спрашивать о том, чтобы использовать вооружения в других местах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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