https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978430919.html

"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому

"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 17.10.2024

"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому

"План победы" Владимира Зеленского больше походит на бред, не имеющий ничего общего с реальностью, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:49

2024-10-17T04:49

2024-10-17T06:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

чей боуз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:215:3000:1903_1920x0_80_0_0_d98d54f18852f13cef1beb90ae2b6862.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского больше походит на бред, не имеющий ничего общего с реальностью, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — написал журналист.Он добавил, что реальность для Зеленского окажется очень суровой — всё закончится безоговорочным поражением Украины.Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал "план победы" Зеленского очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

https://ria.ru/20241017/zakharova-1978425794.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, чей боуз, нато