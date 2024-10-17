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"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:49 17.10.2024 (обновлено: 06:05 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978430919.html
"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому
"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому - РИА Новости, 17.10.2024
"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому
"План победы" Владимира Зеленского больше походит на бред, не имеющий ничего общего с реальностью, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:49
2024-10-17T06:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
чей боуз
нато
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского больше походит на бред, не имеющий ничего общего с реальностью, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — написал журналист.Он добавил, что реальность для Зеленского окажется очень суровой — всё закончится безоговорочным поражением Украины.Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал "план победы" Зеленского очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы".Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
https://ria.ru/20241017/zakharova-1978425794.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, чей боуз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, НАТО
"Это бред". На Западе выступили с тревожным обращением к Зеленскому

Боуз: "план победы" Зеленского полностью оторван от реальности

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского больше походит на бред, не имеющий ничего общего с реальностью, выразил мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — написал журналист.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
Вчера, 03:40
Он добавил, что реальность для Зеленского окажется очень суровой — всё закончится безоговорочным поражением Украины.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал "план победы" Зеленского очередной гнилой морковкой, которой машут перед украинским народом, чтобы он "не взялся за вилы".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский своим "планом победы" только толкает НАТО к прямому конфликту с Россией и настаивает на получении Киевом разрешения бить дальнобойным оружием по российской территории.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Вчера, 02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийЧей БоузНАТО
 
 
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