https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978430771.html

Times: "план победы" Зеленского прохладно приняли на Западе

Times: "план победы" Зеленского прохладно приняли на Западе - РИА Новости, 17.10.2024

Times: "план победы" Зеленского прохладно приняли на Западе

"План победы", представленный Владимиром Зеленским в Верховной раде, был принят государствами Запада прохладно и вряд ли изменит их отношение к Киеву, пишет... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:30

2024-10-17T04:30

2024-10-17T04:33

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "План победы", представленный Владимиром Зеленским в Верховной раде, был принят государствами Запада прохладно и вряд ли изменит их отношение к Киеву, пишет газета Times. "План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в одной из статей. Другая публикация газеты резюмирует, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной. Зеленский презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, сша