https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978425645.html
В Госдуме заявили о скрытом подтексте в "плане победы" Зеленского
В Госдуме заявили о скрытом подтексте в "плане победы" Зеленского - РИА Новости, 17.10.2024
В Госдуме заявили о скрытом подтексте в "плане победы" Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что у "плана победы" Владимира Зеленского есть скрытый подтекст, который подразумевает... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T02:23
2024-10-17T02:23
2024-10-17T02:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что у "плана победы" Владимира Зеленского есть скрытый подтекст, который подразумевает развязывание третьей мировой войны. Зеленский презентовал ранее в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года. "На мой взгляд, у диктатора Зеленского остались только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом – вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией", - сказал Бабашов. При этом депутат подчеркнул, что НАТО, в первую очередь, военная структура, нацеленная на зарабатывание больших денег. "На подобный суицид, который предлагает им Зеленский, эти торговцы смертью точно не пойдут", - сказал депутат. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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украина, россия, владимир зеленский, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме заявили о скрытом подтексте в "плане победы" Зеленского
Депутат Бабашов: Зеленский хочет развязать третью мировую войну
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил РИА Новости, что у "плана победы" Владимира Зеленского есть скрытый подтекст, который подразумевает развязывание третьей мировой войны.
Зеленский презентовал ранее в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине
. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт - приглашение Украины в НАТО
с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России
. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
"На мой взгляд, у диктатора Зеленского остались только один план и стратегия, да и те со скрытым подтекстом – вступить в НАТО для того, чтобы НАТО начала третью мировую войну с Россией", - сказал Бабашов.
При этом депутат подчеркнул, что НАТО, в первую очередь, военная структура, нацеленная на зарабатывание больших денег.
"На подобный суицид, который предлагает им Зеленский, эти торговцы смертью точно не пойдут", - сказал депутат.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.