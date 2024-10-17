https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

Зеленский раскрыл, как одолеет Путина

Зеленский раскрыл, как одолеет Путина - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский раскрыл, как одолеет Путина

К презентации плана победы Зеленским отнеслись как к шоу-программе. Сперва питчинг для главного спонсора и по совместительству продюсера в Вашингтоне. Затем... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T14:01

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К презентации плана победы Зеленским отнеслись как к шоу-программе. Сперва питчинг для главного спонсора и по совместительству продюсера в Вашингтоне. Затем промокампания галопом по Европам, когда фронтмен киевского режима, как утверждается, за 36 часов посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин и представил содержание документа зарубежной аудитории. После этого — небольшой тизер для внутреннего потребителя с анонсом первых двух пунктов.В ту же копилку дополнительный прогрев перед самым началом выступления от Стефанчука, который показал журналистам титульный лист с надписью "План перемоги" — и на этом все. Этот момент из трансляции быстро растащили на мемы. Как оказалось, пророческие.Потому что последовало за всей этой рекламой само выступление Зеленского. Полчаса с копейками он распинался перед депутатами Верховной рады, рассказывая о том, как именно одолеть Россию."Для всех нас, украинцев, подготовлен план — план победы", — сказал он. А потом перечислил пять пунктов из восьми, заявив, что оставшиеся три — тайные дополнения. Правда, так или иначе, из намеков по ходу выступления стало ясно, что в этих секретных приложениях перечислены конкретные хотелки Киева в плане оружия, среди которых едва ли найдется что-то новое.Первые четыре пункта, по словам Зеленского, должны быть реализованы прямо сейчас, чтобы положить конец конфликту, а пятый — после его завершения, чтобы обеспечить безопасность Украины в дальнейшем.Если попытаться найти суть в его высказываниях, то коротко эти пункты выглядят так:1) возьмите нас в НАТО прямо сейчас;2) дайте нам больше оружия;3) дайте нам еще больше оружия;4) продолжайте вводить санкции;5) уважаемые США, сделайте из нас главных в Европе — это прекрасная идея, мы вас не обманываем.Украинцы подобное творчество не очень оценили. Даже на флагманских пропагандистских ресурсах Киева наиболее сдержанные комментарии выглядели как оскорбления в адрес Зеленского, а один из пользователей емко выразил судьбу страны поговоркой: "Їхали, балакали — сіли та й заплакали" ("Ехали, говорили — сели и заплакали").Аналогично это оценили и спонсоры киевского проекта. Посол США при НАТО Джулианна Смит прямым текстом заявила, что никаких перспектив приглашения Украины в альянс в краткосрочной перспективе не наблюдается. "Мы на том же месте, где и были", — отметила она.Что очень демонстративно резонирует со словами Зеленского, что это — необходимое условие победы над Россией. И овации депутатов Верховной рады оказались напрасными. Ключевой пункт уже провалился. Получается, проиграли?Но главная проблема переможного плана в том, что выполнимая его часть — без НАТО и амбиций жандарма Европы — реализуется уже сейчас в допустимом для Запада объеме. А перемога по-прежнему остается за терриконами и, больше того, неумолимо от них отдаляется. То есть ничего нового план не несет. Фантазии останутся на бумаге, реальные возможности используются уже в настоящий момент, а Киев день за днем приближается к поражению.Другое обстоятельство — несубъектность Украины. Зеленский открыто говорит: "Это (реализация плана) зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров". То есть выиграет Украина или проиграет — даже если мы поверим, что вопрос все еще стоит именно так, — решается не в Киеве. Незалежность, которую они заслужили.Были и буквально пораженческие моменты неожиданной откровенности от Зеленского. Украинцев, которые сумели сохранить способность к анализу вопреки стараниям телемарафонцев, наверняка заставила задуматься еще одна фраза из выступления: "Путин в следующем году усилится так, что сможет навсегда отбросить дипломатию". То есть лидер киевского режима понимает, что время ему не союзник, и сообщает об этом будущей добыче тэцекашников.А некоторые высказывания и вовсе обнажили главные страхи украинского наместника. Иначе его призывы к единству и заявления, что общество поляризуется, но "мы не воюем друг с другом", объяснить сложно. Показательными стали и жалобы на то, что от партнеров Киев все чаще слышит призывы к переговорам.И вот последнее объясняет многое из того, что Зеленский не сказал. А не сказал он ни слова о возвращении к границам 1991 года. Само собой, когда начальство скажет, он подпишет и документ с возвращением к границам 1654-го. А народу это попытается объяснить тем, что план перемоги помешали выполнить партнеры — от них ведь все зависело.Неясным остается лишь один вопрос: что от этого народа останется и через что он должен пройти, чтобы наконец попытаться избавиться от Зеленского.

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https://ria.ru/20241016/mid-1978355528.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, украина, россия, верховная рада украины, нато, киев