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Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
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14:12 17.10.2024 (обновлено: 15:07 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978512276.html
Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ
Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ
Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:12
2024-10-17T15:07
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. "Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, евросовет
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Евросовет
Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ

Зеленский: силы ВСУ могут заменить США в Европе после завершения конфликта

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 17 октября 2024
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 17 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 17 октября 2024
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ.
"Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе.
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Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского
Вчера, 12:27
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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