Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ
Зеленский: силы ВСУ могут заменить США в Европе после завершения конфликта
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 17 октября 2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. 17 октября 2024
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ.
"Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе.
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Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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