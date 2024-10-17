https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978512276.html

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский предложил заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ

Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:12

2024-10-17T14:12

2024-10-17T15:07

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский предложил после завершения конфликта заменить контингент США в Европе солдатами ВСУ. "Мы предлагаем... заменить часть американского контингента нашими солдатами. В особенности в Европе или в месте, о котором мы договоримся. Что позволит США сделать больше в своем приоритетном Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Зеленский в ходе выступления на сессии Евросовета в Брюсселе. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

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