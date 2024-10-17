https://ria.ru/20241017/zdanie-1978610544.html

В Краснодаре при реставрации исторического здания найдены "тайные комнаты"

В Краснодаре при реставрации исторического здания найдены "тайные комнаты" - РИА Новости, 17.10.2024

В Краснодаре при реставрации исторического здания найдены "тайные комнаты"

Специалисты при реставрации Доходного дома Акулова в Краснодаре обнаружили подземный тоннель и ранее неизвестные подвальные помещения, работы в историческом... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:20

2024-10-17T21:20

2024-10-17T21:20

краснодарский край

краснодар

александр козлов (глава минприроды)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 окт – РИА Новости. Специалисты при реставрации Доходного дома Акулова в Краснодаре обнаружили подземный тоннель и ранее неизвестные подвальные помещения, работы в историческом здании проводят под контролем краевых властей, следует из релиза администрации Кубани. "В Краснодаре реставрируют доходный дом Филиппа Акулова. Работы ведутся в интерьерах исторического здания, которому присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Реставраторы обнаружили в здании подземный тоннель и ранее неизвестные подвальные помещения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в доме проведут работы по устройству гидроизоляции, воссоздадут кирпичную кладку, штукатурное основание, элементы архитектурного декора, лестницы, двери. Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы реализуют полностью за счет краевого бюджета. "Проектировщики провели историко-архивные, библиографические исследования, проанализировали состояние объекта и степень утрат, определили реставрационные технологии. Работы проводит специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию. Ход работ контролирует краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия", – передает пресс-служба слова вице-губернатора Романа Лузинова, сказанные журналистам. Здание построено в 1911 году по проекту архитектора Александра Козлова. Оно было одним из лучшего образцов стиля "модерн" в Екатеринодаре. Хозяин, прапорщик Филипп Акулов, после ухода в отставку занимался подрядными работами, был гласным Городской думы, почетным мировым судьей и членом Войскового приюта для девиц, а в 1919 году избирался городским головой", - добавляют власти.

https://ria.ru/20241015/kuban-1978230640.html

https://ria.ru/20241015/kuban-1978228600.html

краснодар

краснодарский край

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краснодар, александр козлов (глава минприроды), краснодарский край