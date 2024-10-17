https://ria.ru/20241017/zarplata-1978426946.html

Каждый второй россиянин ожидает получения тринадцатой зарплаты

Каждый второй россиянин ожидает получения тринадцатой зарплаты - РИА Новости, 17.10.2024

Каждый второй россиянин ожидает получения тринадцатой зарплаты

Около половины жителей России (52%) ожидают получения премии по итогам года - "тринадцатой зарплаты", свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:57

2024-10-17T02:57

2024-10-17T02:57

общество

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Около половины жителей России (52%) ожидают получения премии по итогам года - "тринадцатой зарплаты", свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "В этом году каждый второй россиян (52%) ожидает получить премию по результатам года. Это высокий показатель: в 2022 году на "тринадцатые" зарплаты и премии рассчитывал каждый третий (33%), в 2021 году — четыре из 10 работающих (39%)", - говорится в исследовании. Согласно результатам, на тринадцатую зарплату больше всех рассчитывают россияне моложе 34 лет (65%). Среди людей в возрасте 35-44 лет этот показатель составляет 54%, а от 45 и старше - 44%. "Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растёт с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 46%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 56%", - уточняется в опросе. В исследовании, которое проводилось с 19 сентября по 2 октября, участвовали три тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.

https://ria.ru/20240930/zarplaty-1975166628.html

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общество, россия