https://ria.ru/20241017/zaderzhanie-1978583883.html

Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали

Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали - РИА Новости, 17.10.2024

Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали

Силовики задержали гендиректора компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Михаила Колесникова,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:32

2024-10-17T18:32

2024-10-17T18:33

россия

ростовская область

михаил колесников

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали гендиректора компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Михаила Колесникова, подозреваемого в хищении 40 миллионов рублей у предприятия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Было установлено, что Колесников от лица "ТРВ-инжиниринг" заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество"."В настоящее время Колесников задержан. У него дома и на предприятии проведены следственные действия", - добавил собеседник.По его информации, преступная деятельность Колесникова вскрылась в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО "Звезда - Стрела" Владимира Масленского, заключившего досудебное соглашение и сотрудничавшего со следствием. В конце июня Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил его к четырем годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

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россия, ростовская область, михаил колесников, общество