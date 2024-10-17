https://ria.ru/20241017/zaderzhanie-1978583883.html
Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали
Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали - РИА Новости, 17.10.2024
Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали
Силовики задержали гендиректора компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Михаила Колесникова,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:32
2024-10-17T18:32
2024-10-17T18:33
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михаил колесников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали гендиректора компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Михаила Колесникова, подозреваемого в хищении 40 миллионов рублей у предприятия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Было установлено, что Колесников от лица "ТРВ-инжиниринг" заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи", - сказал собеседник агентства.Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество"."В настоящее время Колесников задержан. У него дома и на предприятии проведены следственные действия", - добавил собеседник.По его информации, преступная деятельность Колесникова вскрылась в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО "Звезда - Стрела" Владимира Масленского, заключившего досудебное соглашение и сотрудничавшего со следствием. В конце июня Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил его к четырем годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html
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россия, ростовская область, михаил колесников, общество
Россия, Ростовская область, Михаил Колесников, Общество
Главу компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей корпорацию ОПК, задержали
Главу компании "ТРВ-инжиниринг" , снабжающей корпорацию ОПК в РФ, задержали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики задержали гендиректора компании "ТРВ-инжиниринг", снабжающей организации корпорации "Тактическое ракетное вооружение", Михаила Колесникова, подозреваемого в хищении 40 миллионов рублей у предприятия, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Было установлено, что Колесников от лица "ТРВ-инжиниринг" заключил с подконтрольной ему таганрогской компанией сделку на сумму 40 миллионов рублей на поставку металлопродукции для производства ракет. При этом средства он потратил на строительство своего дома в Сочи", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".
"В настоящее время Колесников задержан. У него дома и на предприятии проведены следственные действия", - добавил собеседник.
По его информации, преступная деятельность Колесникова вскрылась в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО "Звезда - Стрела" Владимира Масленского, заключившего досудебное соглашение и сотрудничавшего со следствием. В конце июня Таганрогский городской суд Ростовской области
приговорил его к четырем годам колонии за хищение более 420 миллионов рублей средств Минобороны РФ
.