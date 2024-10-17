https://ria.ru/20241017/vystavkachay-1978534699.html

Выставка о чае из Музеев Московского Кремля открылась Челябинске

Выставка о чае из Музеев Московского Кремля открылась Челябинске - РИА Новости, 17.10.2024

Выставка о чае из Музеев Московского Кремля открылась Челябинске

Более 300 предметов из фондов Музеев Московского Кремля представили на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" о русских чайных... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:41

2024-10-17T15:41

2024-10-17T15:41

музейные маршруты россии

челябинск

россия

императорский фарфоровый завод

московский кремль (музей-заповедник)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 300 предметов из фондов Музеев Московского Кремля представили на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" о русских чайных традициях, которая открылась в среду в Челябинске, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ."Шестнадцатого октября в Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка Музеев Московского Кремля "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной", ставшая седьмым проектом институции в Челябинской области", - говорится в сообщении.Экспозиция посвящена истории караванной торговли и появления чая в России, а также русским, китайским и европейским чайным традициям, отметили в ведомстве. Среди порядка 300 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля, посетители увидят старинные китайские сосуды и роскошные ткани, а также российскую и европейскую серебряную и фарфоровую посуду, в том числе изделия Императорского фарфорового завода.Первый тематический раздел посвящен чайным традициям: в нем представлены предметы декоративно-прикладного искусства, изготовленные на родине чая – в Китае. Среди них можно увидеть поднос с изображением китайской чайной церемонии, выполненный в технике живописной эмали.Важное место на выставке занимает русская чайная посуда XVIII века: серебряные сахарницы и корзиночки, конфетницы, чайницы, подстаканники, вазочки на высоких ножках для варенья и специальные вилочки для лимонных долек. Большую часть экспозиции составила посуда, которая использовалась на царских и императорских приемах, например, стилизованный подо льва тульский самовар, который был подарен императору Александру I в честь победы над Наполеоном, а также приборы из Кремлевского сервиза, изготовленного в 1837 году специально для императорского дворца в Москве.Другой тематический блок познакомит посетителей с историей чайной коммерции: в экспозиции наградные ковши торговым головам сибирских городов и образцы оружия, подобные тому, с помощью которого охранялись чайные караваны.В то же время в Государственном историческом музее Южного Урала откроется фотовыставка из собственного собрания музея о чайной истории Челябинска, добавили в минкультуры.Выставка "Четыре столетия русского чая" продолжит свою работу до 2 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241011/muzeikremlya-1977641280.html

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челябинск, россия, императорский фарфоровый завод, московский кремль (музей-заповедник)