Выставка о чае из Музеев Московского Кремля открылась Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСамовар с чашкой и блюдцем на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 300 предметов из фондов Музеев Московского Кремля представили на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" о русских чайных традициях, которая открылась в среду в Челябинске, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
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"Шестнадцатого октября в Государственном историческом музее Южного Урала открылась выставка Музеев Московского Кремля "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной", ставшая седьмым проектом институции в Челябинской области", - говорится в сообщении.
Экспозиция посвящена истории караванной торговли и появления чая в России, а также русским, китайским и европейским чайным традициям, отметили в ведомстве. Среди порядка 300 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля, посетители увидят старинные китайские сосуды и роскошные ткани, а также российскую и европейскую серебряную и фарфоровую посуду, в том числе изделия Императорского фарфорового завода.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляЧайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляЧайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляКартина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Картина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляСедло со стременами на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Седло со стременами на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляЧайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
5 из 5
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 5
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 5
Картина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 5
Седло со стременами на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 5
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
5 из 5
Первый тематический раздел посвящен чайным традициям: в нем представлены предметы декоративно-прикладного искусства, изготовленные на родине чая – в Китае. Среди них можно увидеть поднос с изображением китайской чайной церемонии, выполненный в технике живописной эмали.
Важное место на выставке занимает русская чайная посуда XVIII века: серебряные сахарницы и корзиночки, конфетницы, чайницы, подстаканники, вазочки на высоких ножках для варенья и специальные вилочки для лимонных долек. Большую часть экспозиции составила посуда, которая использовалась на царских и императорских приемах, например, стилизованный подо льва тульский самовар, который был подарен императору Александру I в честь победы над Наполеоном, а также приборы из Кремлевского сервиза, изготовленного в 1837 году специально для императорского дворца в Москве.
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляКнига на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Книга на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляЧайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляКартина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Картина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляЧайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 4
Книга на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
1 из 4
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
2 из 4
Картина на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
3 из 4
Чайный сервиз на выставке "Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной" из фондов Музеев Московского Кремля в Челябинске
© Фото предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
4 из 4
Другой тематический блок познакомит посетителей с историей чайной коммерции: в экспозиции наградные ковши торговым головам сибирских городов и образцы оружия, подобные тому, с помощью которого охранялись чайные караваны.
В то же время в Государственном историческом музее Южного Урала откроется фотовыставка из собственного собрания музея о чайной истории Челябинска, добавили в минкультуры.
Выставка "Четыре столетия русского чая" продолжит свою работу до 2 февраля 2025 года.