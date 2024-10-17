https://ria.ru/20241017/vystavka--1978619233.html

Выставка в честь 80-летия битвы в Заполярье открылась в Москве

Выставка в честь 80-летия битвы в Заполярье открылась в Москве - РИА Новости, 17.10.2024

Выставка в честь 80-летия битвы в Заполярье открылась в Москве

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис торжественно открыл в Музее Победы в Москве выставку "Северная крепость", приуроченную к 80-летию победы в битве за... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:52

2024-10-17T22:52

2024-10-17T22:52

мурманская область

москва

россия

андрей чибис

елена дягилева

музей победы

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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис торжественно открыл в Музее Победы в Москве выставку "Северная крепость", приуроченную к 80-летию победы в битве за Заполярье, сообщило министерство информационной политики региона. "Эта выставка – дань памяти тем, кто отстоял Заполярье и внёс значительный вклад в нашу победу в Великой Отечественной войне. В условиях жестоких климатических условий наши солдаты проявили невероятное мужество и стойкость. Мы должны помнить, что через порт Мурманск шла помощь от наших союзников, и это сыграло ключевую роль в нашей победе", – сказал Чибис, слова которого приводятся в сообщении. Губернатор также подчеркнул, что Мурманская область продолжает развиваться как важный логистический хаб и форпост России на севере. "Сегодня Арктика – это территория высокой конкуренции, и мы делаем всё возможное, чтобы развивать наш регион и обеспечивать безопасность страны. Мы должны использовать опыт наших предков, чтобы не только отстоять, но и развить нашу арктическую зону. Мурманская область становится флагманом развития Арктики, и мы уверены, что сможем внести значительный вклад в экономическое развитие страны", – отметил губернатор. Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева в своём выступлении подчеркнула, что выставка "Северная крепость" акцентирует внимание на подвиге советских солдат и мирных жителей Заполярья. "Оборона Заполярья часто остается в тени других исторических событий, но вклад региона в общую Победу невозможно переоценить. Здесь, на самом северном участке фронта, фашистские войска так и не смогли перейти сухопутную границу СССР. Наши солдаты проявили невероятное мужество, как и мирное население: промышленные предприятия работали на общую Победу", – сказала она. В ходе мероприятия глава региона ознакомился с экспонатами выставки и пообщался с первыми посетителями – ветеранами Великой Отечественной войны, участниками специальной военной операции, военнослужащими подразделений Северного флота, молодёжью подшефного Мурманской области Приморского района. На выставке представлено советское и немецкое вооружение, макеты военной техники, награды, военная форма сухопутных войск, авиации и военно-морского флота, личные вещи и фотографии защитников Заполярья, предметы, найденные в ходе раскопок на местах боёв, предметы, поставлявшиеся по программе ленд-лиза, американские наручные часы с надписью "Геройскому народу СССР" и многое другое. В создании этого масштабного проекта приняли участие 10 музеев. В экспозицию вошло более 130 подлинных экспонатов, которые демонстрируют значимость военных действий и беспримерное мужество солдат. Выставка будет работать до 31 января 2025 года.

https://ria.ru/20241015/bagreeva-1978199867.html

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мурманская область, москва, россия, андрей чибис, елена дягилева, музей победы