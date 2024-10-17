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Рогов сообщил о массированном артударе ВСУ по Каменке-Днепровской
Рогов сообщил о массированном артударе ВСУ по Каменке-Днепровской - РИА Новости, 17.10.2024
Рогов сообщил о массированном артударе ВСУ по Каменке-Днепровской
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:41
2024-10-17T13:41
2024-10-17T13:41
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владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по городу Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Каменка-Днепровская под массированным огнем боевиков ВСУ. Сегодня примерно с 9:40 боевики ВСУ прицельно бьют из артиллерийских орудий по городскому водозабору и газовому хозяйству. Буквально за 15 минут было нанесено семь ударов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, под вражеский огонь также попали жилые дома. "Этой ночью бандеровцы били также и по жилой застройке Каменки-Днепровской, нанеся не менее девяти артударов по домам местных мирных жителей", - подчеркнул Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241016/ofitser-1978271690.html
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о массированном артударе ВСУ по Каменке-Днепровской
Рогов: ВСУ нанесли массированный артудар по Каменке-Днепровской