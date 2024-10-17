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Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 17.10.2024 (обновлено: 15:07 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html
Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.10.2024
Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:42
2024-10-17T15:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья."По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции "от русских танков", потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область", — сказал он.По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.Группировка "Север" в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцев, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20241002/plennyj-1975985052.html
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вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область
Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

Подполье: ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
«
"По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции "от русских танков", потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.
По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.
Группировка "Север" в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцев, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Командиры ВСУ долго не меняют людей на позициях, рассказал пленный
2 октября, 16:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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