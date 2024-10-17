Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении
Подполье: ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
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"По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции "от русских танков", потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.
По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.
Группировка "Север" в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцев, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.