https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html

Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении - РИА Новости, 17.10.2024

Подполье: солдаты ВСУ пригрозили бросить позиции на Харьковском направлении

Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:42

2024-10-17T12:42

2024-10-17T15:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

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ГЕНИЧЕСК, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья."По словам украинских военных, им нечем защищать свои позиции "от русских танков", потому что все имеющиеся резервы и вооружение киевский режим бросил в Курскую область", — сказал он.По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боекомплекта, а в частях процветает дезертирство.По информации российского Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" нанесла поражение восьми украинским бригадам в районах Купянска и сел Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское в ДНР. ВСУ потеряли в этих боях более 460 человек убитыми и ранеными и девять единиц техники.Группировка "Север" в то же время нанесла поражение формированиям противника в районах Липцев, Русской Лозовой и Волчанских Хуторов в Харьковской области. Там потери ВСУ составили примерно 45 солдат и три гаубицы. Уничтожены также склады беспилотников и боеприпасов.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241002/plennyj-1975985052.html

курская область

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вооруженные силы украины, курская область