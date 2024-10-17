ВСУ обстреляли дом маломобильной пенсионерки в Новой Каховке
Глава Новой Каховки Гура: ВСУ обстреляли дом маломобильной пенсионерки
© Фото : Администрация городского округа Новая КаховкаДом в Новой Каховке, в котором проживала маломобильная пенсионерка
Дом в Новой Каховке, в котором проживала маломобильная пенсионерка
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дому маломобильной пенсионерки в Новой Каховке Херсонской области, женщина и ее сын не пострадали, сообщил глава города Виталий Гура.
"В очередной раз украинские националисты продемонстрировали свою кровожадность и бесчеловечность. В Новой Каховке обстреляли дом маломобильной пенсионерки. В этом доме проживала маломобильная женщина и ее сын. К счастью, им удалось сберечь свою жизнь и они не пострадали", - написал Гура в своем Telegram-канале.
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
15 июля, 16:26
При этом, по его словам, сам дом серьезно разрушен и для жизни непригоден.
"Пострадавшим на данный момент оказывается помощь. Сотрудники администрации уже занимаются переселением этой семьи", - подчеркнул Гура.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Новая Каховка подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ, противник выпустил 30 снарядов. Он уточнил, что мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в ПВР.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.