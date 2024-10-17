https://ria.ru/20241017/vsu-1978479721.html

ВСУ обстреляли дом маломобильной пенсионерки в Новой Каховке

ВСУ обстреляли дом маломобильной пенсионерки в Новой Каховке - РИА Новости, 17.10.2024

ВСУ обстреляли дом маломобильной пенсионерки в Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по дому маломобильной пенсионерки в Новой Каховке Херсонской области, женщина и ее сын не пострадали, сообщил глава города... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:19

2024-10-17T12:19

2024-10-17T12:21

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

россия

виталий гур

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дому маломобильной пенсионерки в Новой Каховке Херсонской области, женщина и ее сын не пострадали, сообщил глава города Виталий Гура. "В очередной раз украинские националисты продемонстрировали свою кровожадность и бесчеловечность. В Новой Каховке обстреляли дом маломобильной пенсионерки. В этом доме проживала маломобильная женщина и ее сын. К счастью, им удалось сберечь свою жизнь и они не пострадали", - написал Гура в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, сам дом серьезно разрушен и для жизни непригоден. "Пострадавшим на данный момент оказывается помощь. Сотрудники администрации уже занимаются переселением этой семьи", - подчеркнул Гура. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Новая Каховка подверглась интенсивному обстрелу со стороны ВСУ, противник выпустил 30 снарядов. Он уточнил, что мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в ПВР. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240715/obstrel-1959808665.html

https://ria.ru/20240610/ataka-1951933107.html

херсонская область

новая каховка

россия

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херсонская область , новая каховка, россия, виталий гур, владимир сальдо, вооруженные силы украины