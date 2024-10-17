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Рябков рассказал о контактах Москвы с Тегераном
Рябков рассказал о контактах Москвы с Тегераном - РИА Новости, 17.10.2024
Рябков рассказал о контактах Москвы с Тегераном
Москва обменивается оценками ситуации на Ближнем Востоке с Тегераном, эти контакты востребованы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:14
2024-10-17T15:14
2024-10-17T15:14
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Москва обменивается оценками ситуации на Ближнем Востоке с Тегераном, эти контакты востребованы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы контакты с иранской стороной поддерживаем постоянно. Они не зависят от колебаний политического барометра и степени напряженности в регионе, которая сейчас крайне высока и вызывает большую тревогу. Понятно, что в нынешней обстановке востребованность такого диалога повышенная и по различным линиям соответствующий обмен оценками и подходами осуществляется", - сказал замминистра. Ранее издание Washington Post со ссылкой на израильских чиновников сообщило, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни, но решение относительно целей ударов пока не принято. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241002/novak-1976013395.html
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в мире, израиль, ближний восток, иран, сергей рябков, мария захарова, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, джо байден
В мире, Израиль, Ближний Восток, Иран, Сергей Рябков, Мария Захарова, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Джо Байден
Рябков рассказал о контактах Москвы с Тегераном
МИД РФ: контакты Москвы с Тегераном по ситуации на Ближнем Востоке востребованы