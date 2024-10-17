https://ria.ru/20241017/voronezh-1978545397.html
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД - РИА Новости, 17.10.2024
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД
Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:18
2024-10-17T16:18
2024-10-17T16:18
происшествия
россия
воронеж
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0891cab18a977b3008e03226cb75e600.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации и совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщили в УФСБ России по региону. "Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении жителя г. Воронежа, 2005 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 281 УК России (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ)", — говорится в релизе. Правоохранители установили, что фигурант с помощью Telegram поддерживал связь с украинскими силовиками. Он передал противнику координаты российской волонтерской организации, которая работает в рамках помощи СВО, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
россия
воронеж
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_83660fd7ef88e7eb92b8643d405ec6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воронеж, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Воронеж, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации и совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщили в УФСБ России по региону.
"Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области
в отношении жителя г. Воронежа, 2005 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 281 УК России (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ)", — говорится в релизе.
Правоохранители установили, что фигурант с помощью Telegram поддерживал связь с украинскими силовиками. Он передал противнику координаты российской волонтерской организации, которая работает в рамках помощи СВО, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — добавили в УФСБ.