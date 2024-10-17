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Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД - РИА Новости, 17.10.2024
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16:18 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/voronezh-1978545397.html
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД - РИА Новости, 17.10.2024
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД
Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:18
2024-10-17T16:18
происшествия
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воронеж
украина
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации и совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщили в УФСБ России по региону. "Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении жителя г. Воронежа, 2005 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 281 УК России (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ)", — говорится в релизе. Правоохранители установили, что фигурант с помощью Telegram поддерживал связь с украинскими силовиками. Он передал противнику координаты российской волонтерской организации, которая работает в рамках помощи СВО, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — добавили в УФСБ.
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происшествия, россия, воронеж, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Воронеж, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД

Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации и совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщили в УФСБ России по региону.
"Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении жителя г. Воронежа, 2005 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 281 УК России (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ)", — говорится в релизе.
Правоохранители установили, что фигурант с помощью Telegram поддерживал связь с украинскими силовиками. Он передал противнику координаты российской волонтерской организации, которая работает в рамках помощи СВО, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — добавили в УФСБ.
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