https://ria.ru/20241017/voronezh-1978545397.html

Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД

Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД - РИА Новости, 17.10.2024

Жителя Воронежа обвинили в госизмене за поджог шкафа связи на ЮВЖД

Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:18

2024-10-17T16:18

2024-10-17T16:18

происшествия

россия

воронеж

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. Житель Воронежа 2005 года рождения поджег шкаф магистральной связи ЮВЖД по заданию куратора с Украины, его обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации и совершении поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ, сообщили в УФСБ России по региону. "Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области в отношении жителя г. Воронежа, 2005 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству), части 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 281 УК России (совершение поджога объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва обороноспособности РФ)", — говорится в релизе. Правоохранители установили, что фигурант с помощью Telegram поддерживал связь с украинскими силовиками. Он передал противнику координаты российской волонтерской организации, которая работает в рамках помощи СВО, извлек из тайника и распространил антироссийские листовки, а также совершил поджог шкафа магистральной связи ЮВЖД. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий", — добавили в УФСБ.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, воронеж, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)