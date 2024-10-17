https://ria.ru/20241017/voenkomat-1978442289.html
СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов
СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов
Сотрудники военкомата и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T08:27
2024-10-17T08:27
2024-10-17T10:24
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) с полицией устроили проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. О результатах рейда не сообщается. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html
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в мире, киев, украина, днепропетровск, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Страна.ua
СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов
"Страна.ua": военкомат и полиция провели рейд у алкомаркета в Киеве
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Сотрудники военкомата и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске
, Харькове
, Хмельницком
, Львове
и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
"Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) с полицией устроили проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
О результатах рейда не сообщается.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.