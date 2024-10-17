https://ria.ru/20241017/voenkomat-1978442289.html

СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов

СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов - РИА Новости, 17.10.2024

СМИ: на Украине сотрудники военкоматов начали охоту возле алкомаркетов

Сотрудники военкомата и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:27

2024-10-17T08:27

2024-10-17T10:24

в мире

киев

украина

днепропетровск

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958214028_180:417:960:856_1920x0_80_0_0_609fd3fafaf025394881a109aad360b4.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники военкомата и полиции провели рейд у магазина алкоголя в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua". Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) с полицией устроили проверку документов возле столичного алкомаркета Goodwine", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. О результатах рейда не сообщается. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977858836.html

киев

украина

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, днепропетровск, страна.ua