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В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ - РИА Новости, 17.10.2024
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18:07 17.10.2024
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В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ
В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ - РИА Новости, 17.10.2024
В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ
Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:07
2024-10-17T18:07
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
гибдд мвд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного ареста, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. "Нарушитель был помещён в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. Сегодня судьба молодого беглеца решилась – по решению суда он заключен под административный арест на трое суток", – говорится в сообщении. Как сообщалось, на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. Правоохранители установили, что большинство домов относится к самовольным постройкам, что может грозить сносом "цыганской деревне".
https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район, ГИБДД МВД РФ
В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ

МВД: в Ленинградской области арестован водитель, которому помогли сбежать от ГАИ

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного ареста, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав.
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"Нарушитель был помещён в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. Сегодня судьба молодого беглеца решилась – по решению суда он заключен под административный арест на трое суток", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. Правоохранители установили, что большинство домов относится к самовольным постройкам, что может грозить сносом "цыганской деревне".
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский районГИБДД МВД РФ
 
 
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