В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ
МВД: в Ленинградской области арестован водитель, которому помогли сбежать от ГАИ
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного ареста, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав.
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"Нарушитель был помещён в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. Сегодня судьба молодого беглеца решилась – по решению суда он заключен под административный арест на трое суток", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. Правоохранители установили, что большинство домов относится к самовольным постройкам, что может грозить сносом "цыганской деревне".
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