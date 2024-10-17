https://ria.ru/20241017/voditel-1978566246.html

В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ

В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ - РИА Новости, 17.10.2024

В Ленинградской области арестовали цыгана, которому помогли убежать от ГАИ

Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:07

2024-10-17T18:07

2024-10-17T18:07

происшествия

ленинградская область

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гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель, которому толпа людей во дворе дома в Ленинградской области помогла убежать от сотрудников ГАИ, получил трое суток административного ареста, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало об инциденте в деревне Верхние Осельки Всеволожского района, где толпа людей в одном из дворов помешала сотрудникам ГАИ задержать нарушителя ПДД, которому удалось сбежать, пока правоохранителей толкали и хватали за форменную одежду. В результате в полиции оказались четверо цыган, включая 19-летнего водителя, у которого не оказалось прав. "Нарушитель был помещён в комнату для административно-задержанных в ожидании суда. Сегодня судьба молодого беглеца решилась – по решению суда он заключен под административный арест на трое суток", – говорится в сообщении. Как сообщалось, на фоне инцидента с сотрудниками ГАИ в Верхних Осельках полиция провела там тотальную проверку цыганского табора, включая обыски в домах. Правоохранители установили, что большинство домов относится к самовольным постройкам, что может грозить сносом "цыганской деревне".

https://ria.ru/20241014/dtp-1977900014.html

https://ria.ru/20240528/gosavtoinspektsiya-1948917828.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район, гибдд мвд рф