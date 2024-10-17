https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html

Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте

Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте - РИА Новости, 17.10.2024

Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте

РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:26

2024-10-17T16:26

2024-10-17T16:26

общество

вконтакте

интернет

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РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего.Большинство — 35.2% — воспринимают соцсеть как менссенджер. За ними идут любители музыки. 30.89% ищут её именно там. 15.55% опрошенных предпочитают использовать весь функционал, а 13.53% — поклонники VK Video. Смотреть клипы в ВКонтакте приходят 3.5% подписчиков, а 1.08% ведут там свой бизнес. В опросе приняли участие 1486 человек, он был приурочен ко дню рождения ВКонтакте.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вконтакте, интернет