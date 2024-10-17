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Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте - РИА Новости, 17.10.2024
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:26
2024-10-17T16:26
2024-10-17T16:26
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РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего.Большинство — 35.2% — воспринимают соцсеть как менссенджер. За ними идут любители музыки. 30.89% ищут её именно там. 15.55% опрошенных предпочитают использовать весь функционал, а 13.53% — поклонники VK Video. Смотреть клипы в ВКонтакте приходят 3.5% подписчиков, а 1.08% ведут там свой бизнес. В опросе приняли участие 1486 человек, он был приурочен ко дню рождения ВКонтакте.
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общество, вконтакте, интернет
Общество, ВКонтакте, Интернет