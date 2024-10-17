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Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте - РИА Новости, 17.10.2024
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16:26 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/vk-1978549270.html
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте - РИА Новости, 17.10.2024
Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте
РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:26
2024-10-17T16:26
общество
вконтакте
интернет
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РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего.Большинство — 35.2% — воспринимают соцсеть как менссенджер. За ними идут любители музыки. 30.89% ищут её именно там. 15.55% опрошенных предпочитают использовать весь функционал, а 13.53% — поклонники VK Video. Смотреть клипы в ВКонтакте приходят 3.5% подписчиков, а 1.08% ведут там свой бизнес. В опросе приняли участие 1486 человек, он был приурочен ко дню рождения ВКонтакте.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
общество, вконтакте, интернет
Общество, ВКонтакте, Интернет

Пользователи рассказали, зачем заходят в ВКонтакте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РИА Новости совместно с социальной сетью провели опрос на странице агентства и выяснили, какие возможности ВКонтакте подписчики используют чаще всего.
Большинство — 35.2% — воспринимают соцсеть как менссенджер. За ними идут любители музыки. 30.89% ищут её именно там. 15.55% опрошенных предпочитают использовать весь функционал, а 13.53% — поклонники VK Video. Смотреть клипы в ВКонтакте приходят 3.5% подписчиков, а 1.08% ведут там свой бизнес. В опросе приняли участие 1486 человек, он был приурочен ко дню рождения ВКонтакте.
 
ОбществоВКонтактеИнтернет
 
 
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