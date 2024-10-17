https://ria.ru/20241017/veterinar-1978437868.html
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
Ветеринар дал советы по снижению веса животных - РИА Новости, 17.10.2024
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса домашнего животного и может привести к дефициту питательных веществ. Для контроля веса... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:02
2024-10-17T07:02
2024-10-17T07:21
общество
животные
похудение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976830863_0:320:637:678_1920x0_80_0_0_32aabb1146c17895ada5c1d34af6a2c3.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса домашнего животного и может привести к дефициту питательных веществ. Для контроля веса рекомендуется специальная белковая низкокалорийная диета с витаминами, рассказал РИА Новости ветеринарный врач Сергей Перевозчиков. "Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса и может привести к дефициту питательных веществ у кошки или собаки. Для контроля веса рекомендуется специальная диета с низкой калорийностью, а также повышенным содержанием белка, чтобы сохранить мышечную массу, и низким уровнем жиров, с увеличенным количеством минералов и витаминов для того, чтобы избежать дефицита в них при ограничении энергии", — сказал он. Ветеринар добавил, что важно поддерживать доступ питомца к свежей воде из нескольких источников в доме, чтобы способствовать достаточному водопотреблению. Для диагностики ожирения питомца ветеринарные врачи используют шкалу, позволяющую понять уровень физической формы животного. Балл упитанности варьируется по шкале от 1 до 9, где 1-3 — питомец слишком худой, у него видны кости, отсутствует подкожный жир, заметны признаки недоедания, 4-5 - оптимальный вес, ребра легко прощупываются, но не видны, тело стройное, 6-7 — повышенная масса тела, сверху трудно увидеть талию, есть заметные жировые отложения на животе, но еще возможно прощупать ребра, 8-9 — ожирение, невозможно найти ребра, живот отвисший, талию не видно. В качестве профилактики специалист советовал следить за рационом питомца, выбирать корм, который соответствует потребностям животного, в зависимости от его возраста, породы и особенностей здоровья, суточную порцию рассчитывать с учетом уровня активности и рекомендаций ветеринарного врача. При этом эксперт отметил, что если кошка или собака подбегают к холодильнику, обеденному столу или следуют по пятам за владельцем, то это не всегда означает, что питомец голоден, часто таким поведением животные просто привлекают внимание. Также важна физическая активность: собак и кошек необходимо регулярно выводить на прогулки, а дома создавать условия для движения, стимулировать питомца к бегу и прыжкам могут помочь игрушки, говорится в сообщении. В конце августа упитанного рыжего кота Крошика нашли в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов, а сейчас чуть более 15 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.
https://ria.ru/20241007/kroshik-1976829436.html
https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976830863_0:260:637:738_1920x0_80_0_0_54d8cefafed13a1501d77963132d1a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, животные, похудение
Общество, Животные, Похудение
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
Ветеринар Перевозчиков посоветовал белковую диету для похудения питомцев
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса домашнего животного и может привести к дефициту питательных веществ. Для контроля веса рекомендуется специальная белковая низкокалорийная диета с витаминами, рассказал РИА Новости ветеринарный врач Сергей Перевозчиков.
"Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса и может привести к дефициту питательных веществ у кошки или собаки. Для контроля веса рекомендуется специальная диета с низкой калорийностью, а также повышенным содержанием белка, чтобы сохранить мышечную массу, и низким уровнем жиров, с увеличенным количеством минералов и витаминов для того, чтобы избежать дефицита в них при ограничении энергии", — сказал он.
Ветеринар добавил, что важно поддерживать доступ питомца к свежей воде из нескольких источников в доме, чтобы способствовать достаточному водопотреблению.
Для диагностики ожирения питомца ветеринарные врачи используют шкалу, позволяющую понять уровень физической формы животного. Балл упитанности варьируется по шкале от 1 до 9, где 1-3 — питомец слишком худой, у него видны кости, отсутствует подкожный жир, заметны признаки недоедания, 4-5 - оптимальный вес, ребра легко прощупываются, но не видны, тело стройное, 6-7 — повышенная масса тела, сверху трудно увидеть талию, есть заметные жировые отложения на животе, но еще возможно прощупать ребра, 8-9 — ожирение, невозможно найти ребра, живот отвисший, талию не видно.
В качестве профилактики специалист советовал следить за рационом питомца, выбирать корм, который соответствует потребностям животного, в зависимости от его возраста, породы и особенностей здоровья, суточную порцию рассчитывать с учетом уровня активности и рекомендаций ветеринарного врача. При этом эксперт отметил, что если кошка или собака подбегают к холодильнику, обеденному столу или следуют по пятам за владельцем, то это не всегда означает, что питомец голоден, часто таким поведением животные просто привлекают внимание.
Также важна физическая активность: собак и кошек необходимо регулярно выводить на прогулки, а дома создавать условия для движения, стимулировать питомца к бегу и прыжкам могут помочь игрушки, говорится в сообщении.
В конце августа упитанного рыжего кота Крошика нашли в подвале больницы в Перми
. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов, а сейчас чуть более 15 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.