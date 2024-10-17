https://ria.ru/20241017/veterinar-1978437868.html

Ветеринар дал советы по снижению веса животных

Ветеринар дал советы по снижению веса животных - РИА Новости, 17.10.2024

Ветеринар дал советы по снижению веса животных

Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса домашнего животного и может привести к дефициту питательных веществ. Для контроля веса... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:02

2024-10-17T07:02

2024-10-17T07:21

общество

животные

похудение

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса домашнего животного и может привести к дефициту питательных веществ. Для контроля веса рекомендуется специальная белковая низкокалорийная диета с витаминами, рассказал РИА Новости ветеринарный врач Сергей Перевозчиков. "Уменьшение порций обычного корма неэффективно для снижения веса и может привести к дефициту питательных веществ у кошки или собаки. Для контроля веса рекомендуется специальная диета с низкой калорийностью, а также повышенным содержанием белка, чтобы сохранить мышечную массу, и низким уровнем жиров, с увеличенным количеством минералов и витаминов для того, чтобы избежать дефицита в них при ограничении энергии", — сказал он. Ветеринар добавил, что важно поддерживать доступ питомца к свежей воде из нескольких источников в доме, чтобы способствовать достаточному водопотреблению. Для диагностики ожирения питомца ветеринарные врачи используют шкалу, позволяющую понять уровень физической формы животного. Балл упитанности варьируется по шкале от 1 до 9, где 1-3 — питомец слишком худой, у него видны кости, отсутствует подкожный жир, заметны признаки недоедания, 4-5 - оптимальный вес, ребра легко прощупываются, но не видны, тело стройное, 6-7 — повышенная масса тела, сверху трудно увидеть талию, есть заметные жировые отложения на животе, но еще возможно прощупать ребра, 8-9 — ожирение, невозможно найти ребра, живот отвисший, талию не видно. В качестве профилактики специалист советовал следить за рационом питомца, выбирать корм, который соответствует потребностям животного, в зависимости от его возраста, породы и особенностей здоровья, суточную порцию рассчитывать с учетом уровня активности и рекомендаций ветеринарного врача. При этом эксперт отметил, что если кошка или собака подбегают к холодильнику, обеденному столу или следуют по пятам за владельцем, то это не всегда означает, что питомец голоден, часто таким поведением животные просто привлекают внимание. Также важна физическая активность: собак и кошек необходимо регулярно выводить на прогулки, а дома создавать условия для движения, стимулировать питомца к бегу и прыжкам могут помочь игрушки, говорится в сообщении. В конце августа упитанного рыжего кота Крошика нашли в подвале больницы в Перми. По данным волонтеров, хозяева раскормили Крошика до такого состояния, что он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего не известно. Кота обследовали в ветклинике. Его вес на 27 августа составлял 17 килограммов, а сейчас чуть более 15 килограммов. Питомцу разработали программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса еженедельно.

https://ria.ru/20241007/kroshik-1976829436.html

https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, животные, похудение