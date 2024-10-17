Энергосистема Венесуэлы подверглась террористическому нападению
Министр Маркес сообщил о диверсии в энергосистеме Венесуэлы
© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
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МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Диверсия в системе электропередачи затронула энергоснабжение на четверти территории Венесуэлы, в настоящий момент министерство энергетики занято восстановлением обслуживания, сообщил министр Хорхе Маркес.
"Хочу еще раз осудить террористическую атаку на национальную электрическую систему, на этот раз на систему электропередачи нашей страны. Эти террористы думают только о том, чтобы нанести вред нашей стране, пока наш народ работает, чтобы двигаться вперед. В данный момент... мы восстанавливаем нагрузку, чтобы возобновить обслуживание во всей стране", - сказал Маркес по телефону в эфире телеканала VTV.
По словам чиновника, который не привел подробностей диверсии, она "довольно сильно" затронула около 25% территории страны. На восстановление подачи энергии, по его словам, уйдет еще около часа.
В конце августа в Венесуэле произошло общее отключение электроэнергии, которое в правительстве объяснили саботажем против национальной энергетической системы. Спустя несколько часов министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые районы Каракаса начинают получать электричество, и этот процесс будет происходить последовательно. Аналогичный всеобщий блэкаут в 2019 году в Венесуэле продолжался пять дней.