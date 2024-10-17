https://ria.ru/20241017/venesuela-1978428563.html

Энергосистема Венесуэлы подверглась террористическому нападению

Энергосистема Венесуэлы подверглась террористическому нападению - РИА Новости, 17.10.2024

Энергосистема Венесуэлы подверглась террористическому нападению

Диверсия в системе электропередачи затронула энергоснабжение на четверти территории Венесуэлы, в настоящий момент министерство энергетики занято восстановлением РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:35

2024-10-17T03:35

2024-10-17T03:35

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МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Диверсия в системе электропередачи затронула энергоснабжение на четверти территории Венесуэлы, в настоящий момент министерство энергетики занято восстановлением обслуживания, сообщил министр Хорхе Маркес. "Хочу еще раз осудить террористическую атаку на национальную электрическую систему, на этот раз на систему электропередачи нашей страны. Эти террористы думают только о том, чтобы нанести вред нашей стране, пока наш народ работает, чтобы двигаться вперед. В данный момент... мы восстанавливаем нагрузку, чтобы возобновить обслуживание во всей стране", - сказал Маркес по телефону в эфире телеканала VTV. По словам чиновника, который не привел подробностей диверсии, она "довольно сильно" затронула около 25% территории страны. На восстановление подачи энергии, по его словам, уйдет еще около часа. В конце августа в Венесуэле произошло общее отключение электроэнергии, которое в правительстве объяснили саботажем против национальной энергетической системы. Спустя несколько часов министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что некоторые районы Каракаса начинают получать электричество, и этот процесс будет происходить последовательно. Аналогичный всеобщий блэкаут в 2019 году в Венесуэле продолжался пять дней.

https://ria.ru/20241017/venesuela-1978427230.html

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в мире, венесуэла, каракас