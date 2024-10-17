https://ria.ru/20241017/vagony-1978610204.html

Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов

Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 17.10.2024

Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов

Семь порожних вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ во Владимирской области, пострадавших нет, на движение поездов происшествие не повлияло,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:16

2024-10-17T21:16

2024-10-17T21:34

горьковская железная дорога

владимирская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908816887_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_e5b3b29bc604ab63927a1d19fd077a9c.jpg

РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Семь порожних вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ во Владимирской области, пострадавших нет, на движение поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги."Семнадцатого октября в 18.02 при выполнении маневровых работ на станции Муром Горьковской железной дороги во Владимирской области произошел сход 7 порожних вагонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших, угрозы экологии и повреждения пути нет. На движение поездов по станции Муром инцидент не повлиял. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда.Владимирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным ведомства, произошел сход шести порожних и одного вагона, груженого трубами. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры.

https://ria.ru/20241013/dtp-1977837666.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горьковская железная дорога, владимирская область, происшествия