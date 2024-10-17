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Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 17.10.2024
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21:16 17.10.2024 (обновлено: 21:34 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/vagony-1978610204.html
Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов
Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов - РИА Новости, 17.10.2024
Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов
Семь порожних вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ во Владимирской области, пострадавших нет, на движение поездов происшествие не повлияло,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:16
2024-10-17T21:34
горьковская железная дорога
владимирская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Семь порожних вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ во Владимирской области, пострадавших нет, на движение поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги."Семнадцатого октября в 18.02 при выполнении маневровых работ на станции Муром Горьковской железной дороги во Владимирской области произошел сход 7 порожних вагонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших, угрозы экологии и повреждения пути нет. На движение поездов по станции Муром инцидент не повлиял. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда.Владимирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным ведомства, произошел сход шести порожних и одного вагона, груженого трубами. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры.
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горьковская железная дорога, владимирская область, происшествия
Горьковская железная дорога, Владимирская область, Происшествия
Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов

Во Владимирской области семь пустых вагонов сошли с рельсов, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. Семь порожних вагонов сошли с рельсов при выполнении маневровых работ во Владимирской области, пострадавших нет, на движение поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги.
«
"Семнадцатого октября в 18.02 при выполнении маневровых работ на станции Муром Горьковской железной дороги во Владимирской области произошел сход 7 порожних вагонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших, угрозы экологии и повреждения пути нет. На движение поездов по станции Муром инцидент не повлиял. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда.
Владимирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры. По предварительным данным ведомства, произошел сход шести порожних и одного вагона, груженого трубами. Повреждены элементы транспортной инфраструктуры.
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