https://ria.ru/20241017/uzbekistan-1978437394.html

Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана

Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана - РИА Новости, 17.10.2024

Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана

Логика развития Узбекистана ставит вопрос об активном сотрудничества республики с БРИКС, где формируется один из новых мировых экономических центров, считает... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T06:55

2024-10-17T06:55

2024-10-17T06:55

узбекистан

брикс

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64c4c0ea6d2ea0e45298e870ac2b58a5.jpg

ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Логика развития Узбекистана ставит вопрос об активном сотрудничества республики с БРИКС, где формируется один из новых мировых экономических центров, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "Узбекистан пока еще официально никак не рассматривал вопросы партнерства с БРИКС, но сама логика развития страны, будет ставить вопрос большего и активного сотрудничества в рамках БРИКС", — сказал Эргашев, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии страны в данном объединении. По мнению эксперта, для Узбекистана с его большими амбициозными планами по развитию и реализации реформ во всех сферах, важно сотрудничать и развивать экономические связи как с уже существующими, так и формирующимися мировыми экономическими центрами. "БРИКС — это структура поднимающегося, развивающегося мира, который будет определять XXI век. Глобальный Запад — это мир, который сейчас находится в очень серьезной ситуации, когда его пятисотлетнее доминирование заканчивается", — отметил Эргашев. По его оценке, в настоящее время формируются новые макрорегионы глобального большинства Юга и Востока, которые будут обеспечивать мировой экономический рост."Узбекистану, конечно же, интересен БРИКС, как структура, которая объединяет этот поднимающийся глобальный мир", — добавил Эргашев. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241016/sammit-1978307235.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1977939008.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

узбекистан, брикс, россия, в мире