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Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана - РИА Новости, 17.10.2024
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06:55 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/uzbekistan-1978437394.html
Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана
Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана
Логика развития Узбекистана ставит вопрос об активном сотрудничества республики с БРИКС, где формируется один из новых мировых экономических центров, считает... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:55
2024-10-17T06:55
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Логика развития Узбекистана ставит вопрос об активном сотрудничества республики с БРИКС, где формируется один из новых мировых экономических центров, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев. "Узбекистан пока еще официально никак не рассматривал вопросы партнерства с БРИКС, но сама логика развития страны, будет ставить вопрос большего и активного сотрудничества в рамках БРИКС", — сказал Эргашев, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии страны в данном объединении. По мнению эксперта, для Узбекистана с его большими амбициозными планами по развитию и реализации реформ во всех сферах, важно сотрудничать и развивать экономические связи как с уже существующими, так и формирующимися мировыми экономическими центрами. "БРИКС — это структура поднимающегося, развивающегося мира, который будет определять XXI век. Глобальный Запад — это мир, который сейчас находится в очень серьезной ситуации, когда его пятисотлетнее доминирование заканчивается", — отметил Эргашев. По его оценке, в настоящее время формируются новые макрорегионы глобального большинства Юга и Востока, которые будут обеспечивать мировой экономический рост."Узбекистану, конечно же, интересен БРИКС, как структура, которая объединяет этот поднимающийся глобальный мир", — добавил Эргашев. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241016/sammit-1978307235.html
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узбекистан, брикс, россия, в мире
Узбекистан, БРИКС, Россия, В мире
Эксперт объяснил преимущества сотрудничества с БРИКС для Узбекистана

Эксперт Эргашев: БРИКС будет определять весь XXI век

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 17 окт – РИА Новости. Логика развития Узбекистана ставит вопрос об активном сотрудничества республики с БРИКС, где формируется один из новых мировых экономических центров, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
"Узбекистан пока еще официально никак не рассматривал вопросы партнерства с БРИКС, но сама логика развития страны, будет ставить вопрос большего и активного сотрудничества в рамках БРИКС", — сказал Эргашев, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном участии страны в данном объединении.
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16 октября, 12:32
По мнению эксперта, для Узбекистана с его большими амбициозными планами по развитию и реализации реформ во всех сферах, важно сотрудничать и развивать экономические связи как с уже существующими, так и формирующимися мировыми экономическими центрами.
"БРИКС — это структура поднимающегося, развивающегося мира, который будет определять XXI век. Глобальный Запад — это мир, который сейчас находится в очень серьезной ситуации, когда его пятисотлетнее доминирование заканчивается", — отметил Эргашев.
По его оценке, в настоящее время формируются новые макрорегионы глобального большинства Юга и Востока, которые будут обеспечивать мировой экономический рост.
"Узбекистану, конечно же, интересен БРИКС, как структура, которая объединяет этот поднимающийся глобальный мир", — добавил Эргашев.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможности переименования БРИКС
14 октября, 13:29
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
 
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