https://ria.ru/20241017/upts-1978619056.html
В УПЦ заявили о госпитализации 12 человек после захвата храма в Черкассах
В УПЦ заявили о госпитализации 12 человек после захвата храма в Черкассах - РИА Новости, 17.10.2024
В УПЦ заявили о госпитализации 12 человек после захвата храма в Черкассах
Десятки человек пострадали в Черкассах при захвате собора канонической Украинской православной церкви, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:52
2024-10-17T22:52
2024-10-17T23:19
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Десятки человек пострадали в Черкассах при захвате собора канонической Украинской православной церкви, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ в Facebook* со ссылкой на медицинскую службу."Во время силового противостояния военизированных лиц против духовенства и верующих УПЦ, которое состоялось 17 октября на территории Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, пострадали десятки человек", — говорится в публикации.По данным руководителя черкасской экстренной медицинской помощи Игорья Фесуна, которые приводит УПЦ, пострадали 26 человек. Самые распространенные травмы — ожоги слизистых от перечных баллончиков, также есть несколько переломов. Четырнадцать пострадавших осмотрели амбулаторно, 12 человек госпитализировали.Минувшей ночью в Архангело-Михайловский собор во время службы ворвались около сотни человек в масках. По информации Союза православных журналистов, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну храма, документы, компьютеры и иконы. Ночью верующим удалось отстоять собор, но утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма и все же захватили его. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее. Черкасская епархия УПЦ сообщила, что нападавшие — силовики и раскольники из ПЦУ.Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.Ситуация вокруг УПЦВ последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.
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Кадры нападения на храм УПЦ в Черкассах
Захватчики храма УПЦ в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики, следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком.
2024-10-17T22:52
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черкассы, россия, украина, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире
Черкассы, Россия, Украина, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В УПЦ заявили о госпитализации 12 человек после захвата храма в Черкассах
УПЦ: 12 человек госпитализировали после захвата храма в Черкассах
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Десятки человек пострадали в Черкассах при захвате собора канонической Украинской православной церкви, сообщил синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ в Facebook* со ссылкой на медицинскую службу.
«
"Во время силового противостояния военизированных лиц против духовенства и верующих УПЦ, которое состоялось 17 октября на территории Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, пострадали десятки человек", — говорится в публикации.
По данным руководителя черкасской экстренной медицинской помощи Игорья Фесуна, которые приводит УПЦ, пострадали 26 человек. Самые распространенные травмы — ожоги слизистых от перечных баллончиков, также есть несколько переломов. Четырнадцать пострадавших осмотрели амбулаторно, 12 человек госпитализировали.
Минувшей ночью в Архангело-Михайловский собор во время службы ворвались около сотни человек в масках. По информации Союза православных журналистов, нападавшие стреляли в прихожан и распыляли перцовые баллончики, а также похитили казну храма, документы, компьютеры и иконы. Ночью верующим удалось отстоять собор, но утром рейдеры предприняли вторую попытку штурма и все же захватили его. Полиция при этом не вмешивалась в происходящее. Черкасская епархия УПЦ сообщила, что нападавшие — силовики и раскольники из ПЦУ.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
В последние годы украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую общину верующих в стране. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины
силой захватила сотни храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
В конце сентября на Украине вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией
, который позволяет запретить УПЦ. А на этой неделе украинское правительство утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической церкви. Речь идет об утверждении порядка "проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности" религиозных организаций с Русской православной церковью
. Теперь, если Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести найдет такие признаки, она вынесет предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.