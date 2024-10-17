СПЖ сообщил о новой попытке захвата храма УПЦ в Черкассах
СПЖ: рейдеры начали новую попытку захвата храма УПЦ в Черкассах
© Кадр видео из соцсетейПовторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
© Кадр видео из соцсетей
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рейдеры начали очередную попытку захвата собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, прихожанам ночью удалось отстоять храм, когда около сотни человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. Публиковалось видео стрельбы по прихожанам со стороны захватчиков.
"Рейдеры начали штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах", - говорится в Telegram-канале СПЖ.
По данным объединения, полиция не вмешивается в происходящее. Как сообщили журналисты, захватчики в своих соцсетях призывают сторонников присоединиться к штурму.
В конце сентября СПЖ сообщал о попытке захвата храма, но тогда прихожанам удалось отстоять собор.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на её связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.