https://ria.ru/20241017/upts-1978467119.html

В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом

В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом - РИА Новости, 17.10.2024

В РПЦ назвали нападении на собор УПЦ в Черкассах терактом

Нападение экстремистов на собор УПЦ в Черкассах - это террористический акт, осуществленный при поддержке раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ),... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:23

2024-10-17T11:23

2024-10-17T11:23

религия

украина

черкассы

вахтанг кипшидзе

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

россия

московский патриархат

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Нападение экстремистов на собор УПЦ в Черкассах - это террористический акт, осуществленный при поддержке раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что 17 октября около сотни человек в масках рано утром во время литургии ворвались на территорию главного храма Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - Архангело-Михайловского собора в Черкассах - одного из крупнейших на Украине. Как следует из видео, опубликованного выехавшим из страны депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком, захватчики в Черкассах открыли стрельбу по прихожанам и применили перцовые баллончики.. Позже в УПЦ сообщили, что собор удалось отстоять. Как уточнили в СПЖ со ссылкой на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, в захвате собора принимал участие депутат местного совета. По данным журналистов, из храма была похищена казна, документы, компьютеры и иконы. В конце сентября СПЖ сообщал о попытке захвата храма, тогда прихожанам также удалось отстоять собор. "Ни для кого не было секретом, что представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) - это сборище беспредельщиков, бандитов и экстремистов различного толка. Этот случай лишь доказывает, что они могут вести себя как боевики ИГИЛ* ( ИГ*, "Исламское государство*" - запрещенная в России террористическая группировка - ред.)", которые вламываются в церкви с целью их захвата и грабежа. Приходится исходить из того, что этот акт террора, как и все остальные акты террора, осуществляемые ПЦУ и при её поддержке, точно так же не вызовет никакой реакции ни украинских властей, ни их западных покровителей, которые дали экстремистам карт-бланш на ликвидацию канонической Украинской православной церкви", - сказал Кипшидзе. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины при поддержке властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. Верховная рада в конце августа приняла закон о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, который позволяет запретить УПЦ. Как уточнил депутат Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступил в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. В октябре правительство Украины утвердило юридические процедуры по дальнейшему преследованию канонической Украинской православной церкви. Кабмин принял протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ, деятельность которой на Украине запрещена. Теперь, если украинская госслужба этнополитики и свободы совести установит такие признаки, она будет выносить предписание, за неисполнение которого последует судебный иск о прекращении деятельности религиозной организации.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240922/ukraina-1974132787.html

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украина, черкассы, вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), россия, московский патриархат