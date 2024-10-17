Стало известно о возможностях США в поставках Украине
NYT: США не могут поставлять больше вооружений ВСУ ради своей обороноспособности
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.
"Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ракет ATACMS - ред.) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии", - пишет издание.
Как отмечается, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории.
Также указывается, что почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают то, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона отреагировать на новый возможный новый конфликт, в особенности, в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости сохранять осторожность в вопросе достаточности вооружений для нужд самих США.
"Конфликты на Украине и в Израиле, происходящие в одно время, еще больше обострили эту напряженность", - подчеркивает газета.
Кроме того, потребность ВСУ в системах ПВО, подобных Patriot, которые Киев просит для защиты своей энергетической инфраструктуры, угрожают еще больше понизить боеготовность американской армии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.