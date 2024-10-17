https://ria.ru/20241017/ukraina-1978622549.html

Стало известно о возможностях США в поставках Украине

Стало известно о возможностях США в поставках Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Стало известно о возможностях США в поставках Украине

Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:35

2024-10-17T23:35

2024-10-17T23:35

специальная военная операция на украине

украина

сша

россия

сергей лавров

джо байден

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны. "Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ракет ATACMS - ред.) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии", - пишет издание. Как отмечается, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории. Также указывается, что почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают то, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона отреагировать на новый возможный новый конфликт, в особенности, в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости сохранять осторожность в вопросе достаточности вооружений для нужд самих США. "Конфликты на Украине и в Израиле, происходящие в одно время, еще больше обострили эту напряженность", - подчеркивает газета. Кроме того, потребность ВСУ в системах ПВО, подобных Patriot, которые Киев просит для защиты своей энергетической инфраструктуры, угрожают еще больше понизить боеготовность американской армии. В результате, резюмируют чиновники минобороны, Вашингтон рискует не справиться с задачей усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе на случай военного вторжения Китая на Тайвань. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато