Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о возможностях США в поставках Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:35 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978622549.html
Стало известно о возможностях США в поставках Украине
Стало известно о возможностях США в поставках Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Стало известно о возможностях США в поставках Украине
Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:35
2024-10-17T23:35
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
сергей лавров
джо байден
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны. "Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ракет ATACMS - ред.) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии", - пишет издание. Как отмечается, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории. Также указывается, что почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают то, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона отреагировать на новый возможный новый конфликт, в особенности, в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости сохранять осторожность в вопросе достаточности вооружений для нужд самих США. "Конфликты на Украине и в Израиле, происходящие в одно время, еще больше обострили эту напряженность", - подчеркивает газета. Кроме того, потребность ВСУ в системах ПВО, подобных Patriot, которые Киев просит для защиты своей энергетической инфраструктуры, угрожают еще больше понизить боеготовность американской армии. В результате, резюмируют чиновники минобороны, Вашингтон рискует не справиться с задачей усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе на случай военного вторжения Китая на Тайвань. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241017/tramp-1978618953.html
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Стало известно о возможностях США в поставках Украине

NYT: США не могут поставлять больше вооружений ВСУ ради своей обороноспособности

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки, сообщает газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны.
"Представители Пентагона заявляют, что они попросту не могут поставлять больше их (ракет ATACMS - ред.) Украине, не залезая в резервы сладов американских военных, предназначенных для возможных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии", - пишет издание.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступает на предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Трамп обвинил Зеленского в развязывании конфликта на Украине
Вчера, 22:49
Как отмечается, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории.
Также указывается, что почти каждую наделю в министерстве обороны США обсуждают то, как поставки оружия могут влиять на способность Вашингтона отреагировать на новый возможный новый конфликт, в особенности, в Тихоокеанском регионе, а руководство американской армии предупреждает о необходимости сохранять осторожность в вопросе достаточности вооружений для нужд самих США.
"Конфликты на Украине и в Израиле, происходящие в одно время, еще больше обострили эту напряженность", - подчеркивает газета.
Кроме того, потребность ВСУ в системах ПВО, подобных Patriot, которые Киев просит для защиты своей энергетической инфраструктуры, угрожают еще больше понизить боеготовность американской армии.
В результате, резюмируют чиновники минобороны, Вашингтон рискует не справиться с задачей усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе на случай военного вторжения Китая на Тайвань.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский обратился ко всем странам НАТО с новым требованием
Вчера, 21:49
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала