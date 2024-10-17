https://ria.ru/20241017/ukraina-1978571600.html

Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие

Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие - РИА Новости, 17.10.2024

Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие

Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:53

2024-10-17T17:53

2024-10-17T21:32

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника."Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься", - сказал Картаполов.По его словам, Украина может создать радиоактивную "грязную бомбу", но Россия учитывает все возможности."Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас специальный был создан. Ну и тогда гудбай, Америка", - отметил депутат.

https://ria.ru/20241017/ukraina--1978565740.html

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россия, украина, киев, андрей картаполов, госдума рф, bild