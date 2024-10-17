Рейтинг@Mail.ru
Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.10.2024 (обновлено: 21:32 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978571600.html
Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие
Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие - РИА Новости, 17.10.2024
Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие
Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:53
2024-10-17T21:32
россия
украина
киев
андрей картаполов
госдума рф
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_0:102:2954:1764_1920x0_80_0_0_dd7a4b045c3597b043fb10a20fa25d3d.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника."Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься", - сказал Картаполов.По его словам, Украина может создать радиоактивную "грязную бомбу", но Россия учитывает все возможности."Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас специальный был создан. Ну и тогда гудбай, Америка", - отметил депутат.
https://ria.ru/20241017/ukraina--1978565740.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0e09037c82514de9cd6b8de3caa80eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, андрей картаполов, госдума рф, bild
Россия, Украина, Киев, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Bild
Картаполов оценил возможность Украины создать ядерное оружие

Картаполов: Украина может создать "грязную бомбу", но Россия все учитывает

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Создание Украиной ядерного оружия абсолютно исключено, у Киева нет компетенций, материалов и оборудования, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, утверждает Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
"Это полная ерунда, у них нет для этого ничего. Нет ни компетенций, ни материалов, ни оборудования. Сказки о том, что можно создать ядерное оружие из отходов для ядерного топлива - это сказки для малообразованных... Настоящее ядерное оружие - абсолютно исключено. Иран сколько пытается создать. При наличии гораздо большей компетенции до сих пор нет достоверных данных, что он его создал или не создал. А Украина еще не начинала этим заниматься, там некому этим заниматься", - сказал Картаполов.
По его словам, Украина может создать радиоактивную "грязную бомбу", но Россия учитывает все возможности.
"Если предположить, что им могут его втихаря дать, то это тоже исключено, потому что есть определенная методика, которая позволяет сразу определить, где боеприпас специальный был создан. Ну и тогда гудбай, Америка", - отметил депутат.
Ракетный комплекс Точка-У Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие
Вчера, 17:27
 
РоссияУкраинаКиевАндрей КартаполовГосдума РФBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала