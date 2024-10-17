Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Зеленский: Запад мог бы передать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать.
На пресс-конференции в Брюсселе он указал на то, что канцлер Германии Олаф Шольц не может давать Киеву рекомендации по поводу атак с использованием дальнобойных оружия, поскольку Берлин его так и не предоставил.
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"Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - отметил Зеленский.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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