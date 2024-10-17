https://ria.ru/20241017/ukraina-1978540083.html

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:54

2024-10-17T15:54

2024-10-17T15:54

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать. На пресс-конференции в Брюсселе он указал на то, что канцлер Германии Олаф Шольц не может давать Киеву рекомендации по поводу атак с использованием дальнобойных оружия, поскольку Берлин его так и не предоставил. "Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - отметил Зеленский. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олаф шольц, нато