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Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978540083.html
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:54
2024-10-17T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олаф шольц
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать. На пресс-конференции в Брюсселе он указал на то, что канцлер Германии Олаф Шольц не может давать Киеву рекомендации по поводу атак с использованием дальнобойных оружия, поскольку Берлин его так и не предоставил. "Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - отметил Зеленский. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, НАТО
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

Зеленский: Запад мог бы передать дальнобойные ракеты без разрешения их применять

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры Киева могут передать ему дальнобойные ракеты, но не давать разрешения их использовать.
На пресс-конференции в Брюсселе он указал на то, что канцлер Германии Олаф Шольц не может давать Киеву рекомендации по поводу атак с использованием дальнобойных оружия, поскольку Берлин его так и не предоставил.
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"Я думаю, вы можете нам дать (дальнобойные ракеты)... понимаете? Но не давать разрешения... и продемонстрировать волю поддерживать (Украину)", - отметил Зеленский.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийОлаф ШольцНАТО
 
 
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