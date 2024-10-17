Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии
Премьер Словакии Фицо допустил отправку оружия Киеву на коммерческой основе
© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk.
"Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие", — говорится в публикации.
"Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие", — говорится в публикации.
Вместе с тем, Фицо подтвердил, что по-прежнему отвергает возможность передачи оружия в дар Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.