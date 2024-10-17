https://ria.ru/20241017/ukraina-1978537904.html

Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии

Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии - РИА Новости, 17.10.2024

Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии

Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk. "Перестаньте... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:40

2024-10-17T15:40

2024-10-17T15:41

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk. "Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие", — говорится в публикации. Вместе с тем, Фицо подтвердил, что по-прежнему отвергает возможность передачи оружия в дар Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20241017/grin-1978455832.html

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в мире, украина, роберт фицо, словакия