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Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 17.10.2024 (обновлено: 15:41 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978537904.html
Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии
Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии - РИА Новости, 17.10.2024
Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии
Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk. "Перестаньте... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:40
2024-10-17T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
роберт фицо
словакия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk. "Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие", — говорится в публикации. Вместе с тем, Фицо подтвердил, что по-прежнему отвергает возможность передачи оружия в дар Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20241017/grin-1978455832.html
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в мире, украина, роберт фицо, словакия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Роберт Фицо, Словакия
Премьер Словакии допустил поставки оружия Украине при одном условии

Премьер Словакии Фицо допустил отправку оружия Киеву на коммерческой основе

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Об этом пишет издание Blesk.

"Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать [оружие и боеприпасы], пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, Фицо подтвердил, что по-прежнему отвергает возможность передачи оружия в дар Украине.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоберт ФицоСловакия
 
 
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