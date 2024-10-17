https://ria.ru/20241017/ukraina-1978514080.html

Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2024

Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:15

2024-10-17T14:15

2024-10-17T14:15

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венгрия

европа

виктор орбан

нато

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. В ходе интервью корреспондент попытался провести параллели между событиями в Будапеште 1956 года и текущим конфликтом на Украине. Когда Орбан заявил, что ситуация на Украине совершенно иная, его спросили, почему он так думает. "Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - сказал Орбан. Кроме того, он заявил, что Европа, действующая как будто бы конфликт на Украине является её собственным конфликтом, в нем проигрывает. "Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении", - добавил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.

https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978512276.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html

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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, нато