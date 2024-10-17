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Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2024
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14:15 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978514080.html
Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан
Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан - РИА Новости, 17.10.2024
Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан
Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:15
2024-10-17T14:15
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer. В ходе интервью корреспондент попытался провести параллели между событиями в Будапеште 1956 года и текущим конфликтом на Украине. Когда Орбан заявил, что ситуация на Украине совершенно иная, его спросили, почему он так думает. "Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - сказал Орбан. Кроме того, он заявил, что Европа, действующая как будто бы конфликт на Украине является её собственным конфликтом, в нем проигрывает. "Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении", - добавил венгерский премьер. Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США. Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978512276.html
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в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, нато
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, НАТО
Украина столетиями была спорной территорией, заявил Орбан

Премьер Венгрии Орбан: Украина столетиями была спорной территорией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украина столетиями была спорной территорией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer.
В ходе интервью корреспондент попытался провести параллели между событиями в Будапеште 1956 года и текущим конфликтом на Украине. Когда Орбан заявил, что ситуация на Украине совершенно иная, его спросили, почему он так думает.
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"Потому что Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии", - сказал Орбан.
Кроме того, он заявил, что Европа, действующая как будто бы конфликт на Украине является её собственным конфликтом, в нем проигрывает.
"Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении", - добавил венгерский премьер.
Ранее Орбан заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
Он заявлял, что для мирного урегулирования конфликта на Украине недостаточно было бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США, которые могут определить систему безопасности в Европе на 20-30 лет.
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