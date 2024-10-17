https://ria.ru/20241017/ukraina-1978479185.html
СМИ: конфликт на Украине помешает ЕС создать силы неядерного сдерживания
СМИ: конфликт на Украине помешает ЕС создать силы неядерного сдерживания - РИА Новости, 17.10.2024
СМИ: конфликт на Украине помешает ЕС создать силы неядерного сдерживания
Затянувшийся конфликт на Украине может помешать ЕС создать силы неядерного сдерживания, сообщает издание Responsible Statecraft. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:15
2024-10-17T12:15
2024-10-17T12:15
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Затянувшийся конфликт на Украине может помешать ЕС создать силы неядерного сдерживания, сообщает издание Responsible Statecraft. "Затянувшаяся война на Украине может помешать в последующие годы Европейскому союзу создать то, что ему необходимо - конвенциональные силы сдерживания, способные справиться с гораздо более суровой и изменчивой угрожающей средой", - говорится в материале. Кроме того, по оценкам автора статьи, ЕС будет сложно достичь стратегической автономии, пока на Украине продолжается конфликт, в частности, из-за внутриполитического раскола, слабой экономики и ограниченных возможностей государственного финансирования. Агентство Блумберг ранее сообщало, что поставки оружия Украине западными странами в 2025 году находятся под угрозой из-за нехватки средств у союзников. Ранее Зеленский представил в Раде так называемый "план победы". Издание "Страна.ua" сообщило, что он включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта и размещение на ее территории "неядерного сдерживающего пакета сдерживания". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964344514.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, евросоюз, нато, страна.ua
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Страна.ua
СМИ: конфликт на Украине помешает ЕС создать силы неядерного сдерживания
RS: конфликт на Украине может помешать ЕС создать силы неядерного сдерживания