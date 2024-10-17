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Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие - РИА Новости, 17.10.2024
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17:27 17.10.2024 (обновлено: 18:10 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ukraina--1978565740.html
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие - РИА Новости, 17.10.2024
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие
Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии, пишет Bild со ссылкой на неназванного украинского... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:27
2024-10-17T18:10
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БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии, пишет Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений."У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — сказал он.Уточняется, что это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild.Чиновник уточнил, что такой сценарий рассматривается в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия. Запад должен "меньше думать о красных линиях России" и "гораздо больше" — об их красных линиях, предупредил украинский представитель.Bild утверждает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Владимира Зеленского. На встрече с Дональдом Трампом он заявил, что "либо у Украины будет ядерное оружие" и тогда оно станет их защитой, либо им "придется вступить в какой-то альянс". Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.После распада СССР на Украине остался значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом этот арсенал ликвидировали, взамен ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, В мире
Bild: Киев пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие

Bild: Украина может создать ядерное оружие для применения против России

CC BY 3.0 / Michael / Ракетный комплекс "Точка-У" Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс Точка-У Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
CC BY 3.0 / Michael /
Ракетный комплекс "Точка-У" Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие и использовать его против российской армии, пишет Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере закупок вооружений.
"У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Уточняется, что это заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где присутствовал корреспондент Bild.
Чиновник уточнил, что такой сценарий рассматривается в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны российской армии последуют новые действия. Запад должен "меньше думать о красных линиях России" и "гораздо больше" — об их красных линиях, предупредил украинский представитель.
Bild утверждает, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова Владимира Зеленского. На встрече с Дональдом Трампом он заявил, что "либо у Украины будет ядерное оружие" и тогда оно станет их защитой, либо им "придется вступить в какой-то альянс". Сегодня нет других эффективных альянсов, кроме НАТО, уточнил Зеленский.
После распада СССР на Украине остался значительный ядерный арсенал. В 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом этот арсенал ликвидировали, взамен ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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