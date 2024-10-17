https://ria.ru/20241017/udary-1978516533.html

ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье

ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024

ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье

Российские войска ударили по позициям 11 украинских бригад в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:25

2024-10-17T14:25

2024-10-17T14:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

суджа

сумская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978518288_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_c4c121a02aa2c7040d88da837c541797.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям 11 украинских бригад в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке.Удары нанесли в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы девяти бригад ВСУ в Сумской области.За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Север" отбили шесть контратак противника, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.Всего с 6 августа противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 23 850 военнослужащих, 165 танков.

https://ria.ru/20241017/leopard-1978428888.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

суджа

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, суджа, сумская область, безопасность