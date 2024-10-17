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ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье
ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024
ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье
Российские войска ударили по позициям 11 украинских бригад в курском приграничье, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:25
2024-10-17T14:25
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям 11 украинских бригад в курском приграничье, сообщило Минобороны. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке.Удары нанесли в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы девяти бригад ВСУ в Сумской области.За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Север" отбили шесть контратак противника, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.Всего с 6 августа противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 23 850 военнослужащих, 165 танков.
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вооруженные силы украины, россия, суджа, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Суджа, Сумская область, Безопасность
ВС России нанесли удары по живой силе 11 бригад ВСУ в курском приграничье
ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 11 бригад ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Российские войска ударили по позициям 11 украинских бригад в курском приграничье, сообщило Минобороны
.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ", — говорится в сводке.
Удары нанесли в районах населенных пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Косица, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Мартыновка, Никольский, Новый Путь, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы девяти бригад ВСУ в Сумской области.
За прошедшие сутки подразделения группировки войск "Север" отбили шесть контратак противника, шесть украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего с 6 августа противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения более 23 850 военнослужащих, 165 танков.