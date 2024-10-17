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В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание - РИА Новости, 17.10.2024
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15:38 17.10.2024 (обновлено: 16:25 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание - РИА Новости, 17.10.2024
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:38
2024-10-17T16:25
происшествия
омская область
россия
омский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Преступление произошло в деревне Холдеевка Омского района. В доме на улице Центральная местный житель обнаружил труп своей пожилой родственницы. &quot;В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, от полученных травм пенсионерка скончалась. Ее внук уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в региональном СК.
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омская область
россия
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происшествия, омская область, россия, омский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание

Житель Омской области убил бабушку в ответ на просьбу сделать музыку потише

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Преступление произошло в деревне Холдеевка Омского района. В доме на улице Центральная местный житель обнаружил труп своей пожилой родственницы.
«

"В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, от полученных травм пенсионерка скончалась. Ее внук уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в региональном СК.
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ПроисшествияОмская областьРоссияОмский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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