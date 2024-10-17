https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html

В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание

В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание - РИА Новости, 17.10.2024

В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание

Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:38

2024-10-17T15:38

2024-10-17T16:25

происшествия

омская область

россия

омский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Преступление произошло в деревне Холдеевка Омского района. В доме на улице Центральная местный житель обнаружил труп своей пожилой родственницы. "В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, от полученных травм пенсионерка скончалась. Ее внук уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в региональном СК.

https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html

омская область

россия

омский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, россия, омский район, следственный комитет россии (ск рф)