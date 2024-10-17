https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание - РИА Новости, 17.10.2024
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:38
2024-10-17T15:38
2024-10-17T16:25
происшествия
омская область
россия
омский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 17 окт — РИА Новости. Молодой житель Омской области убил свою бабушку в ответ на ее просьбу сделать музыку потише, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Преступление произошло в деревне Холдеевка Омского района. В доме на улице Центральная местный житель обнаружил труп своей пожилой родственницы. "В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен 18-летний внук потерпевшей. По версии следствия, ночью 16 октября подозреваемый в ответ на замечание бабушки сделать потише музыку сначала жестоко избил женщину, а потом нанес ей несколько ударов ножом", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, от полученных травм пенсионерка скончалась. Ее внук уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, заключили в региональном СК.
https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, россия, омский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Омский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
Житель Омской области убил бабушку в ответ на просьбу сделать музыку потише