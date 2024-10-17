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Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
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04:05 17.10.2024 (обновлено: 12:06 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/ttsk-1978429479.html
Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине
Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине
Пленный бывший сотрудник районного ТЦК (Территориальная комиссия по комплектованию и социальной поддержке. — Прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:05
2024-10-17T12:06
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Пленный бывший сотрудник районного ТЦК (Территориальная комиссия по комплектованию и социальной поддержке. — Прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев рассказал РИА Новости, что переживает о том, что, пока он находится в плену, его сына могут мобилизовать, но если все же это случится — тот наверняка "сделает правильный выбор" и сдастся в плен ВС России. По словам Тагеева, его сыну 25 лет (это минимальный возраст мобилизации на Украине), он работает врачом-хирургом, и пленный военнослужащий надеется, что из-за его профессии он не будет мобилизован. "Я максимально буду стараться, чтобы он остался врачом. Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов… Он честных, правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он либо ваших будет лечить, либо наших. Убивать никого не будет", — рассказал Тагеев. Он также заметил, что надеется, что, даже если после мобилизации его сын получит приказ идти в штурм или на передовые позиции, "он сделает правильный выбор" и сдастся в плен ВС России. По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по 3-е сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении. "Наш командир объяснил нам, вы, пацаны необстрелянные, пойдете, понаблюдаете. И все. Ночью мы зашли, а позиций не было. Просто яма... До утра посидели, а утром взяли в плен... Зашли в посадку, обработали наш участок, потом зашла мотопехота. Я не воевал", — рассказал он. "Я всегда понимал, что там полный треш (когда работал в ТЦК. — Прим. ред.), я всегда ребятам сочувствовал, даже если кто-то из моих хороших друзей, я говорил: закапывайтесь, а если не получается, лучше сдаться в плен", — добавил Тагеев.
https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный сотрудник ТЦК боится мобилизации сына на Украине

Пленный сотрудник ТЦК выразил надежду на выбор сына в пользу России

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Пленный бывший сотрудник районного ТЦК (Территориальная комиссия по комплектованию и социальной поддержке. — Прим. ред.) Киевской области Руслан Тагеев рассказал РИА Новости, что переживает о том, что, пока он находится в плену, его сына могут мобилизовать, но если все же это случится — тот наверняка "сделает правильный выбор" и сдастся в плен ВС России.
По словам Тагеева, его сыну 25 лет (это минимальный возраст мобилизации на Украине), он работает врачом-хирургом, и пленный военнослужащий надеется, что из-за его профессии он не будет мобилизован.
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"Я максимально буду стараться, чтобы он остался врачом. Он в любом случае не будет воевать. Он дал клятву Гиппократа, думаю, он будет держаться таких взглядов… Он честных, правильных взглядов. Если даже его мобилизуют, он либо ваших будет лечить, либо наших. Убивать никого не будет", — рассказал Тагеев.
Он также заметил, что надеется, что, даже если после мобилизации его сын получит приказ идти в штурм или на передовые позиции, "он сделает правильный выбор" и сдастся в плен ВС России.
По словам Тагеева, он проходил службу в броварском РТЦК с начала СВО в 2022 году по 3-е сентября 2024 года, откуда, несмотря на проблемы со здоровьем, был отправлен в 58-ю бригаду ВСУ на Донецком направлении "для получения боевого опыта". В начале сентября 2024 года он получил приказ в качестве ротации сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском на Донецком направлении.
"Наш командир объяснил нам, вы, пацаны необстрелянные, пойдете, понаблюдаете. И все. Ночью мы зашли, а позиций не было. Просто яма... До утра посидели, а утром взяли в плен... Зашли в посадку, обработали наш участок, потом зашла мотопехота. Я не воевал", — рассказал он. "Я всегда понимал, что там полный треш (когда работал в ТЦК. — Прим. ред.), я всегда ребятам сочувствовал, даже если кто-то из моих хороших друзей, я говорил: закапывайтесь, а если не получается, лучше сдаться в плен", — добавил Тагеев.
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