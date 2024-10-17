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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 17.10.2024
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12:09 17.10.2024 (обновлено: 12:12 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tsentr-1978477727.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 17.10.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:09
2024-10-17T12:12
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 33-й, 151-й механизированных, 142-й, 152-й пехотных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Димитров, Красноармейск, Селидово, Цукурино и Берестки Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка и 425-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, четыре пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Центр" продолжила продвижение и отразила 10 контратак ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 32-й, 33-й, 151-й механизированных, 142-й, 152-й пехотных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Димитров, Красноармейск, Селидово, Цукурино и Берестки Донецкой Народной Республики.
"Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой, 68-й егерской бригад, 78-го десантно-штурмового полка и 425-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, четыре пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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