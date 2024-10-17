https://ria.ru/20241017/tsb-1978470262.html
ЦБ разработает методику определения системно значимых банков
ЦБ разработает методику определения системно значимых банков - РИА Новости, 17.10.2024
ЦБ разработает методику определения системно значимых банков
ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:36
2024-10-17T11:36
2024-10-17T11:36
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы в ближайшее время опубликуем список системно значимых кредитных организаций, вы увидите, есть изменения или нет. Что касается методики определения системно значимых, мы видим необходимость изменений, их обсуждаем, в том числе учет экосистемности ", - сказала она. "Мы собираемся опубликовать эту методику до конца года с тем, чтобы обсудить ее с участниками рынка", - добавила глава регулятора.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ разработает методику определения системно значимых банков
ЦБ до конца года опубликует методику определения системно значимых банков
СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы в ближайшее время опубликуем список системно значимых кредитных организаций, вы увидите, есть изменения или нет. Что касается методики определения системно значимых, мы видим необходимость изменений, их обсуждаем, в том числе учет экосистемности ", - сказала она.
"Мы собираемся опубликовать эту методику до конца года с тем, чтобы обсудить ее с участниками рынка", - добавила глава регулятора.