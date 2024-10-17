https://ria.ru/20241017/tsb-1978470262.html

ЦБ разработает методику определения системно значимых банков

ЦБ разработает методику определения системно значимых банков - РИА Новости, 17.10.2024

ЦБ разработает методику определения системно значимых банков

ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:36

2024-10-17T11:36

2024-10-17T11:36

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

СИРИУС, 17 окт - РИА Новости. ЦБ РФ планирует до конца года опубликовать методику определения системно значимых банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы в ближайшее время опубликуем список системно значимых кредитных организаций, вы увидите, есть изменения или нет. Что касается методики определения системно значимых, мы видим необходимость изменений, их обсуждаем, в том числе учет экосистемности ", - сказала она. "Мы собираемся опубликовать эту методику до конца года с тем, чтобы обсудить ее с участниками рынка", - добавила глава регулятора.

https://ria.ru/20240726/povyshenie-1962220089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)