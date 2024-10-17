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Израиль не установил контроль на юге Ливана, заявили в "Хезболле"

Израиль не установил контроль на юге Ливана, заявили в "Хезболле" - РИА Новости, 17.10.2024

Израиль не установил контроль на юге Ливана, заявили в "Хезболле"

Израильские военные не смогли установить контроль ни над одной из деревень на юге Ливана, заявил депутат ливанского парламента от "Хезболлах" Хасан Фадлалла. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:24

2024-10-17T14:24

2024-10-17T14:24

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израиль

набих берри

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хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Израильские военные не смогли установить контроль ни над одной из деревень на юге Ливана, заявил депутат ливанского парламента от "Хезболлах" Хасан Фадлалла. "По состоянию на сегодняшний день противник не сумел установить контроль ни над одной деревней", - сказал Фадлалла в ходе выступления, которое транслирует телеканал Al Mayadeen. По словам депутата, израильские военные используют политику "Сфотографируй и убегай". Фадлалла добавил, что спикер парламента Ливана Набих Берри вместе с и. о. премьера Наджибом Микати занимается вопросом прекращения огня. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241017/netanyakhu-1978424131.html

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в мире, ливан, израиль, набих берри, наджиб микати, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024