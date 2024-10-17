https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html

Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы

Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы - РИА Новости, 17.10.2024

Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы

Независимая комиссия по расследованию июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:31

2024-10-17T16:31

2024-10-17T16:49

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена, следует из доклада, опубликованного в четверг.Комиссия состоит из бывших правоохранительных чиновников и была созвана министром по внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом, в чей портфель в том числе входит курирование Секретной службы."Неспособность кого-либо из Секретной службы или правоохранительных органов обнаружить (стрелка – ред.) Крукса, несмотря на то, что его впервые заметили примерно в 16.26, более чем за девяносто минут до того, как он начал стрелять в бывшего президента Трампа и собравшуюся толпу; неспособность кого-либо сообщить подробному руководству бывшего президента Трампа о Круксе либо до того, как бывший президент вышел на сцену, либо, что еще важнее, в последние пару минут, когда Крукс поднялся на крышу", - говорится в докладе.Также была выявлена "разрушительная" культура управления ресурсами по принципу "делать больше с меньшими затратами" и тревожное отсутствие критического мышления у сотрудников службы как до, так и после атаки на бывшего президента, следует из доклада.Комиссия вынесла рекомендацию обновить руководство службы профессионалами извне.Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html

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