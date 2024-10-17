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Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы - РИА Новости, 17.10.2024
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16:31 17.10.2024 (обновлено: 16:49 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tramp-1978550277.html
Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы
Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы - РИА Новости, 17.10.2024
Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы
Независимая комиссия по расследованию июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:31
2024-10-17T16:49
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена, следует из доклада, опубликованного в четверг.Комиссия состоит из бывших правоохранительных чиновников и была созвана министром по внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом, в чей портфель в том числе входит курирование Секретной службы."Неспособность кого-либо из Секретной службы или правоохранительных органов обнаружить (стрелка – ред.) Крукса, несмотря на то, что его впервые заметили примерно в 16.26, более чем за девяносто минут до того, как он начал стрелять в бывшего президента Трампа и собравшуюся толпу; неспособность кого-либо сообщить подробному руководству бывшего президента Трампа о Круксе либо до того, как бывший президент вышел на сцену, либо, что еще важнее, в последние пару минут, когда Крукс поднялся на крышу", - говорится в докладе.Также была выявлена "разрушительная" культура управления ресурсами по принципу "делать больше с меньшими затратами" и тревожное отсутствие критического мышления у сотрудников службы как до, так и после атаки на бывшего президента, следует из доклада.Комиссия вынесла рекомендацию обновить руководство службы профессионалами извне.Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html
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Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения у Секретной службы

Комиссия по делу о покушении на Трампа выявила нарушения работы Секретной службы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Независимая комиссия по расследованию июльского покушения на бывшего президента США Дональда Трампа выявила множественные нарушения в работе Секретной Службы США, которые в результате привели к тому, что атака не была предотвращена, следует из доклада, опубликованного в четверг.
Комиссия состоит из бывших правоохранительных чиновников и была созвана министром по внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом, в чей портфель в том числе входит курирование Секретной службы.
Полицейские машины в США - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
СМИ: задержанный у места митинга Трампа шокирован обвинениями в покушении
14 октября, 02:39
"Неспособность кого-либо из Секретной службы или правоохранительных органов обнаружить (стрелка – ред.) Крукса, несмотря на то, что его впервые заметили примерно в 16.26, более чем за девяносто минут до того, как он начал стрелять в бывшего президента Трампа и собравшуюся толпу; неспособность кого-либо сообщить подробному руководству бывшего президента Трампа о Круксе либо до того, как бывший президент вышел на сцену, либо, что еще важнее, в последние пару минут, когда Крукс поднялся на крышу", - говорится в докладе.
Также была выявлена "разрушительная" культура управления ресурсами по принципу "делать больше с меньшими затратами" и тревожное отсутствие критического мышления у сотрудников службы как до, так и после атаки на бывшего президента, следует из доклада.
Комиссия вынесла рекомендацию обновить руководство службы профессионалами извне.
Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Трамп рассказал СМИ о своем страхе после покушения
22 сентября, 07:11
 
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