https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html

Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане

Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 17.10.2024

Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недавний общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС демонстрацией приверженности демократическим... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:00

2024-10-17T12:00

2024-10-17T12:00

в мире

казахстан

алма-атинская область

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недавний общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС демонстрацией приверженности демократическим ценностям "Президент рассказал участникам форума (Astana Think Tank - ред.) о политических реформах, осуществляемых Казахстаном для обеспечения процветания и реализации демократических устремлений общества. По его мнению, недавний общенациональный референдум по строительству АЭС продемонстрировал приверженность страны демократическим ценностям", - сообщает в своём Telegram-канале пресс-служба казахстанского лидера. Шестого октября в Казахстане прошёл референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК республики, более 71% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.

https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

казахстан

алма-атинская область

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в мире, казахстан, алма-атинская область, касым-жомарт токаев