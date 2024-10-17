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Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 17.10.2024
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12:00 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html
Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане
Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане - РИА Новости, 17.10.2024
Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недавний общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС демонстрацией приверженности демократическим... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:00
2024-10-17T12:00
в мире
казахстан
алма-атинская область
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недавний общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС демонстрацией приверженности демократическим ценностям "Президент рассказал участникам форума (Astana Think Tank - ред.) о политических реформах, осуществляемых Казахстаном для обеспечения процветания и реализации демократических устремлений общества. По его мнению, недавний общенациональный референдум по строительству АЭС продемонстрировал приверженность страны демократическим ценностям", - сообщает в своём Telegram-канале пресс-служба казахстанского лидера. Шестого октября в Казахстане прошёл референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК республики, более 71% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.
https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html
казахстан
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в мире, казахстан, алма-атинская область, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область, Касым-Жомарт Токаев
Токаев прокомментировал референдум по строительству АЭС в Казахстане

Токаев: референдум показал приверженность Казахстану демократическим ценностям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недавний общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС демонстрацией приверженности демократическим ценностям
"Президент рассказал участникам форума (Astana Think Tank - ред.) о политических реформах, осуществляемых Казахстаном для обеспечения процветания и реализации демократических устремлений общества. По его мнению, недавний общенациональный референдум по строительству АЭС продемонстрировал приверженность страны демократическим ценностям", - сообщает в своём Telegram-канале пресс-служба казахстанского лидера.
Шестого октября в Казахстане прошёл референдум по вопросу строительства АЭС. По данным ЦИК республики, более 71% граждан Казахстана поддержали строительство АЭС. В июне 2022 года минэнерго республики сообщило, что АЭС планируется строить на побережье озера Балхаш в селе Улькен Алма-Атинской области.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Токаев предложил доверить строительство АЭС международному консорциуму
6 октября, 08:29
 
В миреКазахстанАлма-Атинская областьКасым-Жомарт Токаев
 
 
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