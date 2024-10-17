https://ria.ru/20241017/tokaev-1978471362.html

Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну

Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну - РИА Новости, 17.10.2024

Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:40

2024-10-17T11:40

2024-10-17T12:21

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АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет."Мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну", – заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.По его словам, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия.

https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html

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в мире, украина, россия, казахстан, касым-жомарт токаев