https://ria.ru/20241017/tokaev-1978471362.html
Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну
Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну - РИА Новости, 17.10.2024
Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:40
2024-10-17T11:40
2024-10-17T12:21
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АСТАНА, 17 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в четверг, что другого пути, кроме переговоров, для решения конфликта на Украине нет."Мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива – это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну", – заявил Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.По его словам, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия.
https://ria.ru/20241017/tokaev-1978475658.html
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в мире, украина, россия, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Украина, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал продолжение конфликта на Украине путем в бездну
Токаев: другого пути кроме переговоров по решению конфликта на Украине нет