https://ria.ru/20241017/teatr-1978510597.html
Нижнетагильский театр кукол получил гран-при на фестивале в Алтайском крае
Нижнетагильский театр кукол получил гран-при на фестивале в Алтайском крае - РИА Новости, 17.10.2024
Нижнетагильский театр кукол получил гран-при на фестивале в Алтайском крае
Обладателем гран-при III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", прошедшего в Алтайском крае, стал Нижнетагильский театр кукол со спектаклем "Как... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:03
2024-10-17T14:03
2024-10-17T14:03
алтайский край
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БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Обладателем гран-при III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", прошедшего в Алтайском крае, стал Нижнетагильский театр кукол со спектаклем "Как поймать тишину", сообщают в министерстве культуры края. "В столице Алтайского края состоялось закрытие и награждение победителей III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье". В течение 6 дней участники фестиваля показали 15 спектаклей, в том числе три – внеконкурсные постановки. На 33 показах побывало более 3,5 тысячи зрителей. Жюри фестиваля определило победителей в 5 основных и 4 дополнительных номинациях, а также присудило 4 специальных диплома. Обладателем гран-при III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" стал Нижнетагильский театр кукол со спектаклем "Как поймать тишину", - говорится в сообщении. Отмечается, что в номинации "Лучшая работа режиссера" отмечена Елена Евстропова, спектакль "Жил-был Лёша" (Театр актёра и куклы "Петрушка", Сургут), в номинации "Лучшая работа художника" – Екатерина Шиманович, спектакль "Лес" (Томский областной театр куклы и актёра "Скоморох" им. Р. Виндермана), в номинации "Лучшая работа художника по свету" за световую партитуру спектакля "Левша" - Брянский областной театр кукол. "Номинация "Лучшее музыкальное оформление спектакля" – Пафнутий Кузюкян, спектакль "Про ёжика и медвежонка ", Новосибирский областной театр кукол, номинация "Лучший актерский ансамбль" – актерам Театра актера и куклы "Петрушка" (г. Сургут), спектакль "Жил-был Леша", номинация "Тонкое актёрское прочтение роли" - Антон Нестеренко, спектакль "История северного круга", Молодежный театральный центр "Космос" (г. Тюмень)", - отмечают в минкультуры. Министр культуры региона Елена Безрукова отметила, что в Алтайском крае на площадке каждого из четырех государственных театров проводится свой фестиваль. "Но, пожалуй, один из самых тёплых, уютных, трогательных - это, конечно, наш фестиваль "Зазеркалье". Потому что те, кто родился и провёл своё детство здесь, в Барнауле, начинали своё знакомство с театральным миром в стенах именно театра кукол "Сказка". Конечно, это было другое здание и другая эпоха. Но мы понимаем, что театр сегодняшний продолжает те традиции и связывает наших самых маленьких жителей с миром искусства", - отметила Безрукова. В номинации "Партнерское существование актеров" фестиваля отмечены актеры Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара, спектакль "Человек рассеянный", в номинация "Лучший актерский дуэт" - Андрей Меновщиков и Яна Трегубова, спектакль "Про ёжика и медвежонка", Новосибирский областной театр кукол, в номинации "За роль мамы" - Алена Дитятина, спектакль "Мой папа – птиц", Пермский театр кукол. "Диплом "За формирование эстетического вкуса ребенка" - спектаклю "Сказка о глупом мышонке", театр кукол "Пилигримы" (г. Новосибирск), диплом "За творческий поиск" - театру кукол им. В. Машкова (г. Новокузнецк), за спектакль "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", диплом "За безукоризненную организацию фестиваля" - коллективу "Алтайского государственного театра кукол "Сказка", диплом "За актерский энтузиазм" - спектаклю "Море волнуется", Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241016/turnomery-1978355801.html
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алтайский край, театр
Алтайский край, Алтайский край, Театр
БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Обладателем гран-при III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье", прошедшего в Алтайском крае, стал Нижнетагильский театр кукол со спектаклем "Как поймать тишину", сообщают в министерстве культуры края.
"В столице Алтайского края состоялось закрытие и награждение победителей III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье". В течение 6 дней участники фестиваля показали 15 спектаклей, в том числе три – внеконкурсные постановки. На 33 показах побывало более 3,5 тысячи зрителей. Жюри фестиваля определило победителей в 5 основных и 4 дополнительных номинациях, а также присудило 4 специальных диплома. Обладателем гран-при III Всероссийского фестиваля театров кукол "Зазеркалье" стал Нижнетагильский театр кукол со спектаклем "Как поймать тишину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в номинации "Лучшая работа режиссера" отмечена Елена Евстропова, спектакль "Жил-был Лёша" (Театр актёра и куклы "Петрушка", Сургут
), в номинации "Лучшая работа художника" – Екатерина Шиманович, спектакль "Лес" (Томский областной театр куклы и актёра "Скоморох" им. Р. Виндермана), в номинации "Лучшая работа художника по свету" за световую партитуру спектакля "Левша" - Брянский областной театр кукол.
"Номинация "Лучшее музыкальное оформление спектакля" – Пафнутий Кузюкян, спектакль "Про ёжика и медвежонка ", Новосибирский областной театр кукол, номинация "Лучший актерский ансамбль" – актерам Театра актера и куклы "Петрушка" (г. Сургут), спектакль "Жил-был Леша", номинация "Тонкое актёрское прочтение роли" - Антон Нестеренко, спектакль "История северного круга", Молодежный театральный центр "Космос" (г. Тюмень
)", - отмечают в минкультуры.
Министр культуры региона Елена Безрукова отметила, что в Алтайском крае на площадке каждого из четырех государственных театров проводится свой фестиваль.
"Но, пожалуй, один из самых тёплых, уютных, трогательных - это, конечно, наш фестиваль "Зазеркалье". Потому что те, кто родился и провёл своё детство здесь, в Барнауле
, начинали своё знакомство с театральным миром в стенах именно театра кукол "Сказка". Конечно, это было другое здание и другая эпоха. Но мы понимаем, что театр сегодняшний продолжает те традиции и связывает наших самых маленьких жителей с миром искусства", - отметила Безрукова.
В номинации "Партнерское существование актеров" фестиваля отмечены актеры Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара, спектакль "Человек рассеянный", в номинация "Лучший актерский дуэт" - Андрей Меновщиков и Яна Трегубова, спектакль "Про ёжика и медвежонка", Новосибирский областной театр кукол, в номинации "За роль мамы" - Алена Дитятина, спектакль "Мой папа – птиц", Пермский театр кукол.
"Диплом "За формирование эстетического вкуса ребенка" - спектаклю "Сказка о глупом мышонке", театр кукол "Пилигримы" (г. Новосибирск
), диплом "За творческий поиск" - театру кукол им. В. Машкова (г. Новокузнецк
), за спектакль "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", диплом "За безукоризненную организацию фестиваля" - коллективу "Алтайского государственного театра кукол "Сказка", диплом "За актерский энтузиазм" - спектаклю "Море волнуется", Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство", - говорится в сообщении.