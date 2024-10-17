https://ria.ru/20241017/taygan-1978424979.html

В парке "Тайган" не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

В парке "Тайган" не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу - РИА Новости, 17.10.2024

В парке "Тайган" не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

Львов, растерзавших сотрудницу крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T02:07

2024-10-17T02:07

2024-10-17T02:11

происшествия

олег зубков

республика крым

сафари-парк "тайган"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Львов, растерзавших сотрудницу крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков. Ранее крымское управление СК сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на неё, причинив смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело. В свою очередь, Зубков заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, погибшая женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников. "Львы здесь ни при чём, это человеческий фактор. Усыплять львов не будем, потому что они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, они действуют по своим инстинктам и правилам. С львами никто ничего делать не будет", - сказал Зубков. Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20241016/semja-1978413532.html

https://ria.ru/20240815/tigr-1966472486.html

республика крым

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происшествия, олег зубков, республика крым, сафари-парк "тайган"